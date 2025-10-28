Н ай-сигурният начин да защитим почвата и земята в градината за зимата е като я покрием.

Голата земя не е естествено състояние на почвата, неслучайно в гората през есента падат листа и я покриват, съветват от Близката ферма. Голата земя е уязвима на порои, студ, ветрове, които я ерозират и затова, след като е прибрана реколтата, стопаните трябва да се погрижат да я защитят за наближаващата зима.

Покривка

Най-естествените начини това да стане е чрез компостиране на естествената покривка. Когато почвата е покрита, микроорганизмите работят продължително, като осигуряват по-богата почва за следващия сезон. Покритие може да стане със слама, растителен остатък, изкуствен мулч, но може да се сложи и фолио. По този начин ще бъдат стимулирани и плевелите да пораснат, и така по-лесно ще се отървем от тях, като дойде пролетта. Най-благоприятната защита, която ще подхрани земята, е оборската тор. Проблемът е, че тя става все по-малко, защото намаляват фермите с животни. Чрез оборската ще се изкарат и много семена и затова се смята за най-интелигентния начин за защита, твърдят стопаните.

Листа

Много е важно да се изчака тревата да изсъхне, както и листата да не са зелени, защото те ще предизвикат негативни процеси, съветват от Близката ферма.

Зелено торене, покривни култури, как храним почвата и без хамалогия създаваме плодородие на място, докато земята почива и се храни, са част от знанията, които предават от Близката ферма по време на открити дни.

Те припомнят, че цялата открита и покрита площ, която обработваме, минава поне веднъж всяка година през цикъл на покривни култури - есенно-зимни или пролетно-летни.

Този процес храни почвата, червеите, всички насекоми помощници и микроорганизмите в нея. Така създаваме плодородие на място, без хамалогията на пренасяне на тор и заплевеляване с плевелни семена от нея.

Сидератите или културите, които стопаните във фермата подбират, са разнообразни и прецизно съобразени със сеитбооборота, предишните и предстоящи растения, които реколтират, хранителните вещества, които целят да фиксират в почвата. Този процес се нарича зелено торене, но мулчираната зелена биомаса никога не се заравя зелена в почвата, защото тогава ще започне гниене и отделяне на алкохоли. Изчаква се да завехне, за да започне естествен процес на компостиране - заради променено съотношение въглерод - азот.