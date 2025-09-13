С алата и сандвич са си класическа комбинация за добро похапване, а и се правят лесно. От matekitchen.com дават интересни идеи по въпроса, ето две от тях.

Салата с гриловани тиквички

Необходими продукти:

  • 200 г чери домати
  • 2 краставици
  • 1 чушка
  • 1 тиквичка
  • 1 връзка зелен лук
  • 100 г маслини каламата
  • 100 г сирене фета
  • 1 пакет микс салати
  • 3-4 стръка пресен риган или на вкус
  • зехтин на вкус
  • балсамов оцет на вкус
  • сол на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете тиквичката на кръгчета с еднаква дебелина, залейте ги със зехтин, овкусете със сол и черен пипер, разбъркайте добре и запечете на сух тиган. Извадете ги от тигана и ги оставете да се охладят. През това време поставете добре измитите зелени салати в голяма купа. Към тях прибавете ситно нарязания пресен лук, нарязаните чери домати, краставицата, чушката на кубчета, маслините и накълцания риган. Сиренето нарежете на кубчета с еднаква големина, прибавете го в купата и завършете с охладените тиквички. Овкусете със зехтин и балсамов оцет, разбъркайте добре и сервирайте.

Сандвич с омлет и прошуто

Необходими продукти:

  • 4 филии тостерен хляб
  • 3 яйца
  • 1 домат
  • 20 г масло
  • 4 парчета прошуто
  • 4 парчета чедър или друго жълто сирене
  • сол на вкус
  • черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Счупете яйцата в купа, овкусете със сол и черен пипер и разбийте добре. В тиган разтопете маслото, излейте разбитите яйца и върху тях наредете филийките хляб, като ги напоите и от двете страни. След като омлетът се запече от долната страна, обърнете и върху хляба подредете нарязания на кръгчета домат, чедъра и прошутото. Прегънете, запечете за още няколко минути, извадете и сервирайте.

