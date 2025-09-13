С алата и сандвич са си класическа комбинация за добро похапване, а и се правят лесно. От matekitchen.com дават интересни идеи по въпроса, ето две от тях.

Салата с гриловани тиквички

Необходими продукти:

200 г чери домати

2 краставици

1 чушка

1 тиквичка

1 връзка зелен лук

100 г маслини каламата

100 г сирене фета

1 пакет микс салати

3-4 стръка пресен риган или на вкус

зехтин на вкус

балсамов оцет на вкус

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете тиквичката на кръгчета с еднаква дебелина, залейте ги със зехтин, овкусете със сол и черен пипер, разбъркайте добре и запечете на сух тиган. Извадете ги от тигана и ги оставете да се охладят. През това време поставете добре измитите зелени салати в голяма купа. Към тях прибавете ситно нарязания пресен лук, нарязаните чери домати, краставицата, чушката на кубчета, маслините и накълцания риган. Сиренето нарежете на кубчета с еднаква големина, прибавете го в купата и завършете с охладените тиквички. Овкусете със зехтин и балсамов оцет, разбъркайте добре и сервирайте.

Сандвич с омлет и прошуто

Необходими продукти:

4 филии тостерен хляб

3 яйца

1 домат

20 г масло

4 парчета прошуто

4 парчета чедър или друго жълто сирене

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Счупете яйцата в купа, овкусете със сол и черен пипер и разбийте добре. В тиган разтопете маслото, излейте разбитите яйца и върху тях наредете филийките хляб, като ги напоите и от двете страни. След като омлетът се запече от долната страна, обърнете и върху хляба подредете нарязания на кръгчета домат, чедъра и прошутото. Прегънете, запечете за още няколко минути, извадете и сервирайте.

