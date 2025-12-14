В новата си книга „Астрологична прогноза 2026. Метаморфоза в действие“ прочутият кабалист, астролог и нумеролог Гал Сасон дава своите виждания и тълкувания на небесните сили, които ще действат догодина. Изданието е на „Кибеа“, а тук поместваме много кратки характеристики за първите 6 знака от зодиака, останалото – в оригиналната книга.

Гал Сасон обяснява, че 2026 година не е просто поредният нов лист в календара, а началото на етап, през който рядкото съчетание на планетарни сили ще преобрази политиката, технологиите, взаимоотношенията и начина ни на живот. Въпросът не е дали се задава промяна, а дали ще успеем да яхнем вълната или тя ще ни помете.

Сатурн

Космически навигатори, скачайте на седлата: 2026 долита като комета, теглена от Огнен кон – възкликва астрологът. Небето е алхимическа пещ, в чийто огън зодиакът се трансформира и обновява. Сатурн излиза от мистичните води на Риби и навлиза в пламтящата територия на Овен с кармичен зов за действие, който не сме чували от времето на революционните сътресения през 1968. Приканва ни да затворим страницата и да пристъпим там, където човешки крак не е стъпвал. Пред портите на Овена го чака Нептун, който залива съзнанието ни с видения и настоява да сбъднем мечтите си – но и предупреждава да внимаваме какво си пожелаваме. Последните две срещи на тези планети в първия градус на зодиака са били през 1742 г. пр.н.е. и през 4362 г. пр.н.е. Сюжетът се дозаплита от Луната, Меркурий, Марс и Венера „извън границите“ – енергиите им струят в най-суров, екстремен и непредсказуем вид.

Междувременно Раненият лечител Хирон – хибридът между кон и човек, препуска из Телец също като по времето на Черната смърт (епидемията от бубонна чума), Голямата депресия (1927-1933) и в пика на Голямата инфлация (1976-1984), призовавайки ни да изцелим самочувствието си, да преразгледаме ценностите и финансите си и да възстановим връзката си със Земята. Уран се втурва във владенията на умопомрачителните Близнаци, за да вдигне революция в комуникациите и технологиите, да разпали съперничеството между братя и идеологически противници също както през Втората световна война и Гражданската война в Америка. Дори цветът на 2026 (Transformative Teal) отразява метаморфозата, под чийто знак е годината.

Плутон

Плутон, вечният трансформатор, продължава да навлиза все по-дълбоко във Водолей, да руши остарелите системи, да кове визионерски общности и правителства и да стимулира технологични пробиви. През август Северният възел ще се присъедини към него, за да насочи компаса на съдбата към сливането на тялото, ума, душата и изкуствения интелект.

Взети в цялост, всички тези тенденции и процеси ясно показват, че навлизаме в нов световен ред. Ако ви звучи твърде абстрактно, подгответе се: 2026 година ще разбие представите ви за границите на възможното.

Винаги обаче можем да разчитаме на спасителя Юпитер. От Рак – знака си на екзалтация, царят на боговете ни обгръща със състрадание, което подхранва дома, семейството и емоционалното изцеление. През втората половина на годината надява златната корона на Лъв, за да усили творческата енергия, романтиката и влечението към съкровища във и извън нас. Златото може да заблести още по-ярко на световните пазари.

Всичко това се случва в знаменателната година на Огнения кон (17 февруари 2026 – 5 февруари 2027), известна в цяла Азия като бурен период на дръзки трансформации. Огненият кон неведнъж е променял хода на историята: от Големия пожар в Лондон през 1666 до изобретяването на парния двигател през 1786 и културното пробуждане през 1966 година.

Прогнозата за всеки зодиакален знак е месец по месец, като за всеки от тях са изведени кратки акценти и насоки.

Овен и асцендент Овен: Аз съм

Аз съм такъв, какъвто съм, и това е всичко, което съм

Сатурн и Нептун влизат във вашия знак, съчетавайки дисциплина и визия точно на прага ви. Вселената ви приканва да изваете по-устойчива версия на самите себе си, която да претвори мечтите ви в измерими резултати. Скорострелните действия, които обикновено предпочитате, отстъпват място на търпението, стабилната подготовка и обмисленото лидерство.

Годината е разделена на две действия. От януари до април финансовото ви положение, повлияно от последните месеци на Уран в Телец, остава нестабилно, така че е разумно да имате спестявания и да диверсифицирате доходите си. След преминаването на Уран в Близнаци в края на април ще ви осенят свежи идеи и възможности, в т.ч. за нови посоки на развитие; за светкавично установяване на нови и неочаквани контакти, интелигентна комуникация. До края на юни Юпитер благославя дома ви и проектите, свързани с недвижими имоти. От юли нататък царят на боговете се премества в Лъв – огнен знак като вашия, и насочва вниманието ви към романтичната любов, децата, творчеството и развлеченията.

И тъй като в знака ви влиза Сатурн – Господарят на кармата, важно е да бъдете дисциплинирани, съсредоточени и да се придържате към плановете си. Следващите три години са най-важните за последните три десетилетия.

Телец и асцендент Телец: Аз имам

Мистично пробуждане и освобождение

Сатурн и Нептун в сектора на картата ви, отговарящ за скритите енергии, миналите животи и въображението, ви подканват да се откажете от всичко, което не ви служи, без да се чувствате победени. През следващите две години от вас се очаква да „окастрите“ ненужни навици и ангажименти, да се пречистите от неподходящи приятелства, нагласи и вещества. Спохождат ви сънища, внезапни проблясъци на дарби и дежавю от минали животи. Водете си дневник и отделяйте време да останете насаме, за да им позволите да изплуват.

Годината е разделена на две действия. Първата половина (от януари до юни) насърчава движението навън: ясна комуникация, гладки пътувания, доходоносен нов бизнес или начинания, свързани с писане. Втората (юли-декември) насочва прожекторите към дома и семейството. Юпитер благославя недвижимите имоти, ремонтите и емоционалната сигурност. Бъдете нащрек: с влизането на Уран в Близнаци в края на април доходите ви може неочаквано да изпитат трусове. Подгответе се за непредвидени разходи и не харчете импулсивно.

Формулата ви за успех през 2026 година е проста: освобождаване, подобряване, получаване. Отърсете се от старото, усъвършенствайте новите си умения и се радвайте на стабилността, която се завръща в още по-съкровен и дълбок смисъл.

Близнаци и асцендент Близнаци: Аз мисля

За благото на човечеството

В средата на февруари Сатурн и Нептун се събират в Овен, за да материализират отдавнашните ви мечти и стремежи, свързани с приятелите, компанията, общността, изграждането на екип, технологиите и бъдещето ви като цяло. Призовани сте да претворите идеалите си в работещи планове: учредете неправителствена организация, създайте стартъп, заемете лидерска позиция в общност, с която споделяте едни и същи ценности.

На 26 април настъпва драматичен поврат. Уран влита във вашия знак, поставяйки началото на 6-годишен цикъл на личностно преоткриване, който ще разтърси всички аспекти на живота ви. Това се случва веднъж на 84 години! Внезапните промени във външността, идентичността и начина ви на живот може да изненадат и вас самите, но целта е да дадат свобода на най-автентичния ви глас. Експериментирайте смело: учете нови неща, сменете квартала, обновете бранда си.

Юпитер ще подсилва финансите ви до края на юни, а след това ще премине в Лъв, където ще подобрява комуникативните ви умения и ще ви помага да блеснете в сферата на маркетинга, продажбите, писането и ролята ви на посредник.

Рак и асцендент Рак: Аз чувствам

Да оставиш следа

Годината започва с даровете на екзалтирания Юпитер във вашия знак, който ви дарява с разширяване на възможностите и с увереността, че можете да получите това, от което се нуждаете. Използвайте космическия попътен вятър за подобряване на имиджа си, за емоционално и физическо изцеление. Поставете си нови цели, свързани със здравето и благополучието, възползвайте се дадената ви възможност да се превърнете в център на вниманието. В средата на годината Юпитер се премества в Лъв и фокусът се насочва към печалбата, увеличаването на доходите, новите таланти и самооценката ви. Онова, което сте смятали за себе си през първата половина на годината, във втората започва да се преобразува в конкретни придобивки и материални удобства.

Сатурн и Нептун се изкачват заедно в Овен, за да активират най-високата точка в картата ви и да съчетаят реализъм и визия в кариерата ви. Двамата отварят пространство за дългосрочни смели намерения, но само ако сте готови да се откажете от остарели роли и да заемете лидираща позиция. Отстоявайте себе си дори да възникнат проблеми с шефове и представители на властта. Междувременно Уран преминава в Близнаци и раздвижва подсъзнанието, носи ви прозрения насън и ви изпълва с жажда за напредък в сферата на духовното и психологията – чудесен период за терапия, ритрийти, регресия в минали животи и изследване на вътрешния свят. Предстои ви мистично пробуждане!

Кратката визита на лечителя Хирон в Телец откроява акцента за изцелението, което можете да откриете сред своите приятелски кръгове и общности. Привличате съюзници, които ценят чувствителността ви, но и ви предизвикват да печелите от дарованията си. С преместването си във Водолей Северният възел ви приканва да се гмурнете дълбоко в темите за споделените ресурси, страстта, сексуалността, интимността и финансовите партньорства, като настоява да се отърсите от старото и да започнете на чисто. Затъмненията по оста Водолей-Лъв ви изправят пред въпроса как съчетавате грижата за собствените си таланти и богатство и тези на другите хора? Прекрасно време за магия, изследване и окултни занимания.

Лъв и асцендент Лъв: Аз желая

Автентичност, образование и приключения

Годината започва „зад кулисите“ с визитата на Юпитер в сектора на картата ви, свързан с всичко скрито: минали животи, мистика, сънища и подсъзнание. Задачата ви до края на юни е да си почивате, да разчиствате подсъзнанието си и да укрепвате духа си. През юли, когато Юпитер прекрачи във вашите владения, се надига мощна едногодишна вълна от увереност, жизненост и експанзия, която ще постави началото на нов 12-годишен цикъл. Използвайте спокойните начални месеци, за да презаредите батериите; втората половина на годината ще ви позволи да демонстрирате своята по-дръзка и ярка версия. Ще се наложи обаче да балансирате разширяването по всички фронтове с преместването на Южния възел през август във вашия знак. Това се случва за първи път от 19 години и ви напомня да се пазите от раздуване на егото и излишна самонадеяност.

В средата на февруари Сатурн и Нептун си стисват ръцете (в съвпад) в Овен и ви подбуждат към търсене на смисъл и съчетаване на визия и дисциплина: публикувайте, преподавайте или поемете на път, който ще ви помогне да изпитате философията си в реалния свят. Бъдете себе си и неотклонно се придържайте към истината. Междувременно на 26 април Уран влита в Близнаци, където „наелектризира“ приятелствата и професионалните мрежи. Очаквайте формирането на непредвидени съюзи, технологични пробиви и групови проекти, които ще ви държат постоянно в тонус. Възможно е да възникнат неочаквани проблеми с приятели, представители на властите и компаниите, с които работите.

От 18 август нататък, когато Северният възел влиза във Водолей, Драконът ще активизира личните и професионалните ви взаимоотношения. Договорите, сътрудничеството и междуличностните отношения ще изискват честност, справедливост и нов поглед. В същото време преходът на Хирон в Телец (19 юни) ще изкара на светло несигурност в кариерата, която може най-после да бъде излекувана. Възможни са предизвикателства от страна на шефове и хора с власт.

Дева и асцендент Дева: Аз служа

Загуба на невинността: сексуалност, страст, споделени ресурси и прераждане

През 2026 година излизате от манастира, за да откриете страстта, да разширите социалния кръг и да рестартирате духа си. До края на юни Юпитер обикаля в Рак и ви изпраща нови съюзници: съвместните проекти, групите ви от съмишленици и хуманитарните ви каузи процъфтяват, а вие разбирате как колективната енергия може да даде тласък на личните ви цели. Подходящ момент да се свържете с технологиите и да изковете бъдещето си. На 30 юни Юпитер се пренася в Лъв и енергията се оттегля в по-закътани места; ритрийти, работа със сънища и благотворителни дейности поставят началото на едногодишно съзряване на идеи, които ще огласите през 2027. Приемете второто полугодие като творчески отпуск за подсъзнанието, а прозренията от този период ще ви водят през следващата година.

На 26 април Уран влита в Близнаци и „наелектризира“ репутацията ви, провокирайки внезапни обрати, нов кариерен път, революционна технология или медийно внимание, изискващи бърза адаптация. Междувременно редкият съвпад на Сатурн и Нептун в Овен (14-20 февруари) се отразява в сектора ви на интимността, смъртта, общите ресурси и психологическата детоксикация. През следващите две години от вас се иска да съчетавате духовните идеали с финансов реализъм, да се справите със страховете си, свързани с доверието, дълговете и уязвимостта, и да се свържете със своята сексуалност и страст. Може би ще се наложи да се сблъскате със смърт или раздяла с някого или нещо и да решавате проблеми, свързани с наследство.

На 18 август Северният възел преминава във Водолей и ви приканва да обновите разпорядъка на деня си, здравословните навици и системата си на работа, като възприемете съвременни инструменти и възможности за сътрудничество.