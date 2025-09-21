О свен вкусен и хрупкав карфиолът е изключително полезна и диетична храна, която можем без угризения да консумираме в кето режим или друг план за отслабване.

Въпреки че бялото е най-често срещаният цвят при него, може да намерите също карфиол, обагрен в нюанси на оранжево, лилаво и зелено. Първоначално зеленчукът произхожда от средиземноморския регион и се разпространява в Европа около края на XV век. Представлява издънка на вид диво зеле, което също е предшественик на къдраво зеле, брюкселско зеле и алабаш. Карфиолът е с естествено високо съдържание на фибри и витамини от група В, както и на редица антиоксиданти и фитонутриенти, на които дължи своята полезност, пише forlife.bg. По този начин той изпреварва доказани хранителни първенци като цитруси, моркови и дори своя братовчед зелето.

Състав

За да затвърдим здравословните му достойнства, ще разгледаме подробно какво съдържа неговият състав. В чаша от около 107 грама нарязан зеленчук се съдържат: Калории: 27; Протеин: 2 г; Мазнини: 0,3 г; Въглехидрати: 5 г, включително 2,1 г фибри и 2 г захар; Калций: 24 мг; Магнезий: 16 мг; Фосфор: 47 мг; Калий: 320 мг; Витамин С: 51,6 мг; Витамин К: 16,6 мкг; Витамин B6: 0,197 мкг; Фолати (фолиева киселина): 61 мкг.

С други думи, това количество карфиол ще покрие дневните нужди на организма от 77% от витамин С, 20% от витамин К, 10% или повече от витамин В6 и фолати. Също така съдържа по-малки количества тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотенова киселина, калций, желязо, магнезий, фосфор, калий и манган.

Здраве

Около 92 г на всеки 100 г от зеленчука са вода. Това означава, че той може да е от полза за добрата хидратация на тялото. Освен това е добър източник на фибри и съдържа група вещества, известни като глюкозинолати.

Те се разграждат на съединения, спомагащи за защита на клетките от увреждане. Те имат противовъзпалителни, антивирусни и антибактериални ефекти. А сега нека разгледаме по-подробно защо да включим хрупкавия зеленчук в менюто си.

1. Подобрява храносмилането и намалява риска от хронични заболявания

Полезните фибри в зеленчука подхранват здравословните чревни бактерии, които помагат за намаляване на възпалението и насърчават правилното храносмилане.

Освен това по този начин се насърчава ситостта и се намалява общият прием на калории. Диета с високо съдържание на фибри се свързва със значително по-нисък риск от развитие на коронарна болест на сърцето, мозъчен инсулт, хипертония, диабет, затлъстяване и някои стомашно-чревни заболявания като запек и дивертикулит.

Изглежда, по-високият прием на фибри съдейства за понижаване на кръвното налягане и холестеролните нива, а също и подобрява инсулиновата чувствителност, предвестник на диабет.

2. Източник на антиоксиданти с противотуморни ефекти

Карфиолът изобилства от антиоксиданти, предпазващи клетките от вредните свободни радикали и възпаления.

Подобно на други кръстоцветни зеленчуци, той е с особено високо съдържание на глюкозинолати и изотиоцианати – две групи антиоксиданти, за които е доказано, че забавят растежа на раковите клетки.

При проучвания те са показали, че действат защитно срещу тумори на дебелото черво, белия дроб, гърдата и простатата.

В състава на зеленчука има още и каротеноиди и флавоноиди антиоксиданти, които също имат противоракови ефекти и редуцират опасността от сърдечни заболявания.

Богатото наличие на витамин С в състава също е от огромно значение за ползите от зеленчука. Известен още и като аскорбинова киселина, той е добре известен със своите противовъзпалителни ефекти и подкрепа за имунното здраве.

3. Карфиол за отслабване

Той има няколко свойства, които могат да помогнат при загуба на тегло. Неговото нискокалорично съдържание е на първо място, а освен това може да служи и като нисковъглехидратен заместител на храни като ориз и брашно.

Фибрите увеличават ситостта, а високото съдържание на вода е друг благоприятен за отслабване аспект на зеленчука. Ако спазвате режим за отслабване, не се колебайте да го включите.

Неговата гъвкавост в кулинарията позволява да се използва в различни нисковъглехидратни рецепти.

4. Има високо съдържание на холин

Карфиолът е с високо съдържание на холин – основно хранително вещество, от което много хора изпитват недостиг. Една чаша от зеленчука съдържа 45 мг от веществото, което е около 11% от препоръчителното за жените и 8% за мъжете.

Холинът има няколко важни функции в тялото. Да започнем с това, че играе основна роля в поддържането на целостта на клетъчните мембрани, синтезирането на ДНК и поддържането на метаболизма. Освен това участва в развитието на мозъка и производството на невротрансмитери, необходими за здрава нервна система.

Нещо повече – той помага да се предотврати натрупването на холестерол в черния дроб. Тези, които не консумират достатъчно холин, са изложени на по-висок риск от чернодробни и сърдечни заболявания в допълнение към неврологични разстройства като деменция и Алцхаймер.

Не са много храните, съдържащи холин. Карфиолът, заедно с броколите, е един от най-добрите растителни източници на хранителното вещество.

5. Карфиол за силни кости

Витамин К е един от многото ценни нутриенти, присъстващи в състава на карфиола.

Ниският му прием се свързва с по-висок риск от костни фрактури и остеопороза. Адекватната консумация на витамин К може да укрепи здравето на костите, действайки като модификатор на протеините на костната матрица.

6. Зеленчукът подпомага здравословното кръвообращение

Както вече посочихме, карфиолът е превъзходен източник на фибри, а адекватният им прием потиска опасността от сърдечносъдови проблеми.

Освен това хората, които приемат калциеви добавки, може да са изложени на риск от натрупване на минерала в кръвоносните съдове, но приемането на витамин К с калций може да намали шансовете това да се случи.

7. Подобрява усвояването на желязо

Витамин С, съдържащ се в изобилие в зеленчука, помага за по-доброто усвояване на желязо в кръвта. Това способства за увеличаване на производството на хемоглобин в тялото и е особено ценно при различни видове анемия, особено желязодефицитна.

Както вече споменахме, с този прекрасен зеленчук може да се приготвят чудесни супи, основни ястия и дори десерти.

Ако спазвате кето диета, използвайте го в блат за пица или си пригответе „фалшив“ ориз. Изборът е огромен, а идеите – вкусни, полезни и разнообразни.