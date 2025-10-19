Н ов национален рекорд на благороден елен в Румъния изстрелва страната в топ 3 на света! Ловният свят е развълнуван! Румъния обяви нов национален рекорд за трофей от благороден елен, който не само надминава предишните постижения, но и категорично се нарежда сред най-добрите трофеи в световната йерархия. Постижението бе представено официално на най-скорошното издание на изложението Expo Hunting Moldavia, което се проведе между 10 и 12 октомври в Баку.

Популация

Рекордното животно е добито в района на Нережу (Nereju), който се намира в окръг Вранча (Vrancea). Тази област, част от Източните Карпати, е исторически известна със силната си популация на благороден елен. Теглото на трофея е 16,4 килограма. Оценката по CIC (Международен съвет по лова и опазване на дивеча) - приблизително 270 точки CIC. Трофеят е добит от един от собствениците на ловния фонд.

Според Асоциацията на оценителите на ловни трофеи CIC TEB RO тази реализация е изключително значима. Адриан Титиану, експерт от асоциацията, обяснява, че с този трофей Румъния вероятно ще достигне 3-то място в световната ранглиста за благороден елен. „Първото (нещо, което показва трофеят) е генетичната жизненост на животното. Второто е, че управителят на ловния фонд прави това, което трябва, за да помогне на животните да дават качествени трофеи“, обяснява Титиану. Той припомня, че Румъния продължава да държи световните рекорди за дива коза и мечка, което е доказателство за коректното ловно стопанство.

Оценка

Трофеят от Нережу все още не е оценен официално. Този процес ще се състои през пролетта на 2026 година в Сибиу, в присъствието на международни арбитри, когато се провежда изложение на трофеи, организирано от CIC TEB RO, което се организира на всеки две години. Това ще се случи в началото на май 2026 г. в Музей „Астра“ в Сибиу.

Адриан Титиану акцентира и върху ролята на ловците в екологичния баланс и предизвикателствата, пред които е изправен ловният сектор в Румъния: „Ловът означава екологично равновесие. Ловните асоциации също са неправителствени организации (НПО), защото се занимават с биоразнообразие, неговата защита и опазване“. Експертът посочва, че организацията на лова е икономически клон, който в Румъния не е развит достатъчно. Според него демонизирането на ловната гилдия създава фалшивия образ на „ловци на трофеи“ и спира развитието на сектора, който само от лова на мечки би могъл да донесе милиони евро приходи.

Йото Пацов