На какво е способна една отхвърлена жена? Юмит от „Имало едно време в Чукурова“ (всеки делничен ден по „Диема фемили“) е в стихията си и е готова на всичко, за да си отмъсти на Демир Яман, който избра да е с любовта на живота си Зюлейха, вместо да се въргаля в леглото с любовницата си.

Сега Юмит е двойно обидена – от една страна е смятала Демир за свое завоевание, от друга е искала да отмъсти на майка си Севда, че е отраснала далече от нея. И когато признава пред нея, че е биологичната й дъщеря, тя има и конкретен план – да я накара да избере на чия страна е.

Демир е нещастен, че Юмит идва на семейното им тържество. Докато се веселят, Фиктерт се промъква в конюшнята и разлива щедро бензин. Демир веднага се сеща чия работа е подпалването на конюшнята. Фикрет, който работи в комбина с Юмит, й е казал, че е извел всички коне предварително, за да не умрат в адски мъки. Той обаче не знае, че в конюшнята е имало спящ мъж, който едва не губи живота си.

Предупреждение

Демир предупреждава Фикрет, че ако продължи да се заяжда с него или се опита да опетни името на семейство Яман, ще съжалява горчиво.

Скоро Демир ще научи, че Зюлейха е бременна и това ще го изпълни с щастие. Мюжгян пък се радва на завръщането на Фикрет, тъй като заминаването му е било много трудно за нея. Тя си спомня колко разстроен е бил Фикрет. Той тъгува за нея, но не може да преодолее омразата си.

Юмит отива при Севда и й подава бележка. Тя настоява майка й да прочете написаното внимателно и да вземе окончателно решение. Ако иска дъщеря ѝ да бъде щастлива и е готова да компенсира изгубените години и да бъде край нея, тя трябва да направи своя избор.

Зюлейха бърза да се прибере в имението, но губи контрол над колата, която кара и се блъска в дърво. Слава богу, това е малкият дявол.

Демир е много притеснен за Зюлейха. За щастие тя е спасена, но губи детето. По-късно научава, че инцидентът не е случаен и че е имало свидетел. Отправя се към Фикрет, убеден, че това е негово дело.

Севда се опитва да убеди Демир, че Зюлейха не е забравила Йълмаз и че посещава гроба му всеки ден. Тя го уверява, че съпругата му иска да му отмъсти за всички страдания, които й е причинил. Тези думи карат Демир да се замисли.

Увещания

След като е подкокоросала Демир и е пуснала червея на съмнението да го човърка, Севда отива при дъщеря си Юмит и й щазва, че е изпълнила молбата си. Тя я умолява да се откаже от тази греховна любов, тъй като Зюлейха е добър човек и не заслужава да се отнасят така с нея. Фикрет се обажда на Зюлейха и успяна да я убеди да се срещнат. Казва й, че иска да си кажат всичко и да се помирят. Когато Зюлейха се среща с него, Юмит снима всичко. Демир осъзнава коварните намерения на Юмит и Фикрет. В крайна сметка всичко, което те искат, е враждата. Междувременно Демир е задържан в полицията и рискува да отиде в затвора за дълго по сериозни обвинения в кражба с взлом и опит за убийство.

Юмит е готова да доведе до край мръсните си игри. Демир иска да си признае за изневярата, но Севда го увещава да не го прави, защото се страхува да не изгуби отново дъщеря си. Всички тези интриги няма да свършат добре и скоро ще има нови погребения. Кой ще си тръгне пръв от сериала?

Кристи Петрова