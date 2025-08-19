Б ългарската общественост със сигурност ще запомни министъра на земеделието Георги Тахов с народните магазини и закона за надценките, защото напомняли за соца. И двата проекта провокираха язвителни подигравки и смях, от една страна. От друга – изправи на нокти търговските вериги, които недвусмислено показаха, че ще отстояват статуквото до последно. Браншовиците в животновъдството пък вирнаха глава, удариха с юмрук по масата и обявиха, че ще бранят до сетен дъх правото на агнешкото и саламуреното сирене от български ферма да стоят на щандовете.

Щрих

А истината е, че Георги Тахов не е автор нито на проекта за народен магазин, нито на този за надценките или за доставките на земеделските продукти. „Беше ни възложено да изготвим закон за доставки, който беше започнат от екипа на Кирил Вътев. Ние стъпваме на него и дефинираме абсолютно на максимум порочните практики в системата и го надграждаме. Искаме да успеем всеки един производител – доставчик на търговска верига, да получи справедлива цена на произведената продукция, така че добавената стойност да остава при производителя“, съобщава по време на конференция в Пловдив.

Иначе почти всеки от предшествениците му остави свой личен щрих в дългия списък с министри на земеделието, който го описва като човек. Нихат Кабил обичаше да пее македонски песни, Румен Порожанов, въпреки възгледите си за индустриално земеделие, не криеше, че обича да гостува в селото на тъста си и да прави вино. Десислава Танева се оказа любител на българските носии и обичаи, Мирослав Найденов бе коронясан като цар на театралния пиар, Васил Грудев да обяснява простичко изкусните врътки за източване на пари от бенефициентите, Кирил Вътев даде пълна прозрачност на всяка своя стъпка и т.н.

Това, което обединява всички тях, е, че поддържаха жива връзка с медиите, и то в един от най-сложните ресори за отразяване на мегаминистерството по земеделие.

Георги Тахов обаче си остава министърът загадка. Не само в човешки план, а и в публичните си изяви. Няма да е далеч от истината, ако за него се каже, че направи медийна революция, като предизвика журналистите да преминат към интуитивен начин на отразяване. Базирано основно на догадки от сухи прессъобщения и спорадични изявления от заседания на Министерски съвет, парламентарен контрол или евентуално комисия по земеделие.

Взрив

Въпреки че на пръв поглед не страни от публични земеделски събития, той не е многословен в брифингите си и след тях, ако пиарите позволят да се състоят, а пресконференциите, откакто оглавява този пост, са най-много три от вече почти 3 години. Личните интервюта се броят на пръсти. Тези дни сред ресорните медии плъзна слух, че хората от един от най-работещите и ефективни пресцентрове – на МЗХ, са напуснали и са заместени от колегите си от други ведомства, които тепърва ще се очаква да навлязат в материята. Новина, която потопи в мирова скръб гилдията, предусетила, че май се затвърждава онлайн общуването от времето на пандемията. Но нищо до този момент не можа да засенчи като пиар ефект взривното прессъобщение от земеделския пресцентър, което отричаше категорично писания в медии, че МЗХ въвежда „минимални квоти за сексуална ориентация“ във фермерски стопанства. Такава вулканично спешна реакция от страна на пресцентъра не успяха да предизвикат нито публикациите, че фермерките ще бъдат лишени от майчинство, нито жалните вопли на животновъдите, чиито стада минават под ножа. През всичкото това време Георги Тахов просто мълча. Той нито веднъж не предизвика среща с медиите да успокои или дори нагнети напрежение. Остана в сянката на пространството зад светлините на рампата.

Солари

От кратката му биография е видно, че е с перфектна квалификация на финансист, с магистърска степен по счетоводство и контрол, с допълнителна специализация по стратегическо управление на сигурността и обществения ред в Академията на MВР, квалификация в областта на икономиката и управлението на промишлеността в Германия. Преди да заеме поста на директор на ДФ „Земеделие“ през 2022 г., започва кариерата си в Националната агенция за приходите. Георги Тахов стана служебен министър веднага след като Кирил Вътев се оттегли от министерското кресло. В кулоарите на парламента се говореше, че от него се очаква да въведе ред в батаците с плащанията на фермерите, след като приключи ерата с идеи за реформата в политиките на земеделието, които бяха в изобилие по време на предшественика му Кирил Вътев. Според различни слухове кандидатурата на Георги Тахов, който е от ГЕРБ-СДС, е била обсъждана три месеца преди да падне правителството Денков-Габриел. А за издигането му на министерски пост очевидно са имали значение и мнения от средите на самите земеделци, доволни от експертната му работа като шеф на агрофонда. Припомняме, че по негово време „мярката за соларите“ от ПРСР пожъна огромен успех и беше изпълнена на над 100%. Прави впечатление и фактът, че при неговото управление биопроизводителите не само не се оплакват, а са доволни, което е истински прецедент. Заслугата се отдава на зам.-министър Лозана Василева и оставащия в сянка, но очевидно много ефектен съветник на министъра и председател на „Биоселена“ Стоилко Апостолов. Фигури, на които Георги Тахов очевидно разчита.

Напояване

Плюс за земеделския министър е категоричната позиция на страната ни по отношение на следващата ОСП, в която ние не демонстрирахме овча вярност на поредното ръководство, а отстоявахме национален интерес и една от страните категорично против да се обединят парите за земеделие с други фондове. „Аз всеки път поставям въпроса на Съвета на министрите, че плащанията към фермерите трябва да се изравнят между старите и новите страни членки. И ще продължа да го правя“, заяви на един от брифингите си Георги Тахов. Той изненадващо разкрива факти – в едно от редките си интервюта – за ситуацията с напояването, за което години наред предшествениците му твърдяха, че е стратегическо. В същото време се оказва, че данните, с които министерството разполага за инфраструктурата, са от 1997 г., базирани на 1967 г. Признава въодушевен, че напояването е топ темата в министерството и че амбициите му са да стигнем до 8 млн. дка площи, които се напояват.

Успява ли Георги Тахов да овладее задаващата се криза в животновъдството и все повече намаляващите стада? Самият министър на земеделието казва, че има нагласа страната ни да поиска разрешение за ваксинации в определени случаи от ЕК. До този момент такова искане към ЕК все още няма.

Кризата с животните и драмата с проектозакона за доставки изникнаха по едно и също време. Точно бяха затихнали протестите на горските, които поискаха увеличение на заплатите. Така на агроминистъра му се отвориха няколко фронта. И докато стоеше зад „светлините на рампата“, в рамките на една седмица Георги Тахов обяви, че ще вдигнат доходите на горския сектор с 20%, ще изплащат предварително помощи на пострадалите животновъди. Беше назначен управителен съвет и осигурена сума от 10 млн. лв. за „Магазини за народа“.

Последният ход на агроминистъра беше да затвори законопроекта за доставките точно когато скандалът беше във възходяща фаза. Но ще бъде внесен в Министерски съвет след ваканцията. Така изпълни партийното поръчение, угоди на търговците и успокои фермерите. До септември.

Светлана Трифоновска