Г олемите композитори Светослав Лобошки и Красимир Гюлмезов подготвят уникален концерт със свои произведения, които ще бъдат изпълнени от Плевенската филхармония, носител на „Кристална лира“ и лауреат на „Златното перо“.

Този празник на българската музика е наречен „За тебе бях Дихание“ и ще се състои на 26 септември от 19 ч. в концертна зала „Катя Попова“ в Плевен.

Акага

„Идеята е на концертмайстора и цигулар Чавдар Вълков и срещнахме пълна подкрепа в лицето на директора Любомир Дяковски. В началото не можех да си го представя, но се опитах да си го навържа като инструментални версии на популярни песни. Краси е написал толкова хитове, а в последно време и при мен се появиха хубави песни в поп жанра и избрахме по 6 от тях. Георги Цветков се зае с оркестрацията. На сцената ще бъде и секстет щрайх. Обожавам цигулки, те вкарват допълнителен лиричен емоционален момент в целия концерт“, разказа пред „Телеграф“ Светослав Лобошки. Той издаде, че колегата му ще изпее куплет и припев от любима песен, надявайки се публиката да запее с него и да стане шарен, непринуден, топъл и уютен концерт, без излишни ефекти. Барабанистът и басистът на „Акага“ - Димитър Митев-Дънди и Ивайло Звездомиров също ще бъдат с тях на сцената. „Надявам се да се получи добър спектакъл и да го завъртим на поне още няколко места, повече хора да видят в по-различен вид тези популярни песни“, добави маестрото.

Лобошки с Тони Димитрова и Краси Трифонов печелят първа награда на конкурса София през 2021 г.

Дихание

Красимир Гюлмезов ще представи композициите си „За тебе бях“ (Лили Иванова), “Що ли те чакам още“ (Нели Рангелова), “Лятна жълта рокля“ (Веселин Маринов), “Чуй ме“ (Мариана Попова и Орлин Горанов). Лобошки разказа и как е създал своите хитове: „Бях запленен от стихотворението „Дихание“ на Краси Трифонов и смятах, че заслужава да се превърне в песен. Написах тази балада, а по това време работех с Игор Марковски по проекта „Пеещи артисти“ и решихме да я предложим на Орлин Горанов. Краси за съжаление си отиде от този свят преди 2 г., но за радост успя да види успеха на тази песен, защото хората я харесаха веднага. Това се случи и със следващата песен - „Любов в сегашно време“. Като я написах, я предложих на Тони Димитрова, при което тя каза: „Ама аз го знам този текст и много го харесвам“. Това ни се случи за втори път с нея. Преди така стана и с песента „Октомври“. „Тя вика: „Аз от три месеца съм влюбена в тези стихове“. „Любов в сегашно време“ спечели първа награда на софийския фестивал преди 2-3 г. Краси беше в НДК, връчиха му наградата и в края на живота си получи признание – това е удовлетворение“.

Семейства Лобошки и Гюлмезови в Швейцария

Сини очи

Светослав Лобошки ще изпълни още една песен, която е написал за Орлин Горанов - „И“. „Това е първото стихотворение на Костадин Филипов, по което написах песен. Игор Марковски ми го даде. То имаше друго заглавие, но той каза, че песента ще се казва „И“, тъй като всеки ред от текста започва с „и“. Много си обичам и песента „Дъжд“, която пее Мариана Попова. Тя има особена история. Разкошните стихове са на Александър Петров. Написах я за джаз певицата Мери Танева, която дълго време беше в чужбина. Нейни приятели ми я бяха поръчали като подарък за нея, но тя се разболя, после почина и не можа да я запише. Мина време и реших да я направя с Мариана Попова. Краси се включи в аранжимента и така получи завършен вид“, споделя композиторът. В програмата той е включил и две от песните си за Веселин Маринов - „Ах, твоите сини очи“ и „Целувай и не говори“. „Те са част от последния албум на Веско и станаха едни от най-популярните. Първата я написах, докато отивах на кино. Чух аплодисменти от концерт по телевизора, докато си връзвах обувките, и по пътя този ритъм ми беше все в главата. Преди да стигна сградата, ми хрумна мелодията. Записах я на телефона, а на другия ден я довърших. После Мариета Ангелова направи текста. И на двете идеите за текста са на самия Веско. Той така ни улеснява, като дава жокери за какво му се пее. Аз бях свидетел в студиото, когато Краси Гюлмезов му предложи демото на „Лятна жълта рокля“, а Веско нещо не я хареса. Аз му казах, че за мен това е парчето, но той се спря на други. Чак след време я записа. Първоначално беше за черна рокля. После всички знаем какво се случи с тази песен. А можеше изобщо да не види бял свят“, добавя Светльо.

15 г. почиват заедно в Банско.

Запознали се на Пирин фолк

Светослав Лобошки и Красимир Гюлмезов са приятели от почти 30 г. „Запознахме се на Пирин фолк през 1998 г. Имаше една много силна година с Лили Иванова, Веско Маринов, „Ритон“, „Шик“, прекрасни песни. Аз го знаех като име и творчество отдавна, но тогава установихме лично контакт, семействата ни станаха близки. Децата ни бяха малки и често ги събирахме заедно. Имахме си една традиция повече от 15 г. - след Нова година ходехме на почивка в Банско. По-миналата година пък бяхме заедно до Словения, Италия, Австрия и Швейцария. Като имаш хора, които мислят и усещат нещата като теб, това е най-хубавото изживяване. Не гониш график, спираш, където искаш. Като шофирахме в Швейцария, изведнъж пътят спря и трябваше да се качим на един влак, с който минахме под цялата планина и излязохме от другия й край. Там съм пил най-хубавата вода. В едно село на една чешмичка. Нищо особено, но си напълнихме по една бутилка. Показах им и любимото ми езеро в Италия – Лаго ди Брайес. Вили и Краси също много го харесаха. Там пихме италианско кафе, въобще изкарахме си страхотно“, разказва композиторът. Последните три години двамата мелодици са все по-често заедно на сцената - на концертите и турнетата на Веселин Маринов и „Пеещи артисти“.

На концерт с Веселин Маринов.

Лео Богдановски