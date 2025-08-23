Л ятната почивка е време за забавления. Но при цялото отпускане следва да се спазват някои правила за безопасност, за да не пострадате, докато се цамбуркате в басейна или в морето.

Най-простото и ефективно правило за безопасност е да се отпуснете на специално оборудвани плажове. И е по-добре там, където има постоянна спасителна служба. Но през лятото мнозина често излизат извън града, сред природата, за да се потопят в горско езеро или чисти речни води. Като правило там няма оборудвани места за плуване.

Воден басейн, който виждате за първи път, трябва да се изучи със специално внимание. А за да направите почивката си приятна, си струва да запомните няколко правила.

Заемете позиция на брега с лек наклон към водата. По-добре е да не плувате в езеро или река със стръмни брегове. В безопасен воден басейн водата трябва да е бистра, а дъното да е ясно видимо.

Изберете воден басейн с плоско дъно, направено от пясък, пръст или камъчета. По-добре е да не спирате близо до езеро, където под водата има дебел слой тиня. Ще ви бъде трудно да прецените дълбочината и можете да се забиете в тинята. Също така трябва да избягвате плуването във водни басейни с много водорасли: лесно е да се оплетете в тези растения.

Стойте далеч от замърсени реки или езера. Уверете се, че по дъното няма камъни с остри ръбове, бетонни греди със стърчаща арматура, корчове, скрап или други отломки, които могат да бъдат опасни. Дори и да познавате добре водния басейн и никога не сте виждали нищо опасно на дъното, ситуацията може да се промени. Например някой може да е оставил счупена бутилка на брега предния ден. Или да е хвърлил ненужна арматура или кълбо бодлива тел във водата. За съжаление това се случва. Затова проверете дори познато място, преди да плувате.

Плувайте във водни басейни, където няма силно течение или водовъртежи. Спортистите могат специално да изберат бързотечащи реки за организирани тренировки. Но обикновените почиващи е по-добре да отидат до езеро или спокойна река. Не бива да плувате близо до мостови опори или други изкуствени съоръжения. Може би течението ще бъде по-активно там и това ще бъде неприятна изненада за вас.

Изберете езеро или река с топла вода. За възрастни плуването ще бъде безопасно, ако водата се е затоплила до 18°C, за деца - до 19-20°C. Ако нямате термометър и водата ви се струва твърде студена, не организирайте дълги плувания. В противен случай може да се появят крампи. В този случай човек често изпада в паника и това е най-опасното нещо, което може да се случи, тъй като има риск вода да попадне в дихателните пътища, а тогава може да се озовете като пирон на дъното.

Въздържание

Почти всеки може да се отпусне край водата. Но не всеки трябва да плува. Ето състоянията, при които е по-добре да не се опитвате да плувате.

Хронични или остри заболявания. Лекарите често забраняват плуването при ревматизъм, епилепсия, някои сърдечни заболявания и други сериозни отклонения. Ето защо, ако имате някакво заболяване, трябва да отидете на лекар преди началото на плажния сезон. По-добре е да се уверите предварително, че всичко е наред, отколкото да получите внезапно обостряне по време на почивката си. Не можете да плувате и при остри състояния - например с висока температура или симптоми на отравяне.

Това състояние е опасно, защото дори след две или три чаши вино хората могат неадекватно да оценят ситуацията. Те са склонни да преувеличават възможностите си. Например пиян човек може да реши, че лесно може да доплува до отсрещния бряг на езерото, въпреки че в трезво състояние никога не би се осмелил да се впусне в подобно приключение. А по средата на езерото може да му свършат силите. Затова си струва да изберете предварително: или алкохол, или плуване. Силна умора. Изглежда, че водата ще ви помогне да се освежите и да отмиете умората. Това е вярно, но когато сте преуморени, можете също да надцените силите си. Решението да се потопите близо до брега може да е правилно. Но опитът да си организирате дълго плуване може да ви отнеме силите и да доведе до проблеми.

Правила

След дълга почивка на слънце първо трябва да се избършете с вода или поне да се плискате и да се намокрите в плитчините. Не бива веднага да се втурвате в езеро или река и особено да не се гмуркате - това може да доведе до шок. По същата причина не можете неочаквано да бутнете човек във водата.

Ето правилата, които трябва да запомните:

Не плувайте близо до лодки, параходи и друг воден транспорт. Някои хора се опитват да се приближат до речната лодка, за да се возят по вълните. Това е опасно, защото течения и водовъртежи се образуват близо до борда на лодката и могат да издърпат плувеца под витлото. Освен това не знаете как ще се държи човекът, който управлява лодката. Забелязвайки човек опасно близо до лодката си, той може да се обърка, да се изнерви и да направи опасна маневра.

Не се приближавайте до водовъртежите. Някои плувци се опитват да организират състезания и да проверят кой е способен да плува по-близо до фунията, а след това да се обърне и да се откъсне от течението. Това е опасно, защото не знаете на какво разстояние от нея вече няма да можете да устоите на силата на движението на водата. По-добре е да стоите далеч от такива места.

Не се гмуркайте, ако не знаете нищо за състоянието на дъното. Изглежда, че дори учениците знаят това правило. А особено възрастните няма да скачат във водата от непознат бряг. Но мнозина забравят, че не бива да се гмуркате от лодка или сал - дори по средата на езерото. Може би точно под плавателния си съд ще откриете опасен предмет или плитчина, за която не сте подозирали.

Преди да скочите във водата, уверете се, че няма да се сблъскате с никого. Ако има плаж на реката или езерото и скачате от кула, опасни предмети няма да ви заплашват. Но можете да се нараните, ако се сблъскате с други хора. Затова не скачайте, ако има плувци отдолу.

Не стойте във водата, ако ви е студено. Водата винаги се усеща студена през първата половин минута, но след това става доста комфортно. Ако продължавате да чувствате студ или отново ви побиват тръпки, излезте на брега.

Не плувайте далеч от брега, ако не се чувствате много добре. Може би сте здрави и лекарите не ви ограничават в нищо. Но бихте могли да прегреете под пряка слънчева светлина или просто да сте уморени. В този случай си струва да плувате близо до брега, за да можете да се върнете, ако се почувствате зле.

Не се отдалечавайте от брега с матраци или пръстени, ако не знаете как да плувате. Може да бъдете хванати от течението и ще ви бъде трудно да се върнете на брега. А ако матракът внезапно започне да се издува или спука, ще бъдете в опасност. Можете да се отдалечите с плаваща екипировка само за разстоянието, което можете лесно да изминете сами, без чужда помощ.

И още нещо: по-добре е да не плувате в непознати водни басейни и да не си организирате екстремни плувания дори на познато място сами. По-добре е да има хора наблизо, които могат да помогнат, ако е необходимо.

* Следва продължение...

