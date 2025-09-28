П реди да стане звезда, певецът Роби Уилямс искал да стане професионален футболист.

Играл е за местния младежки отбор Port Vale Juniors и дори мечтаел да се присъедини към футболния клуб Port Vale, който остава близо до сърцето му и до днес. През 2005 г. основава футболния отбор LA Vale, кръстен в чест на любимия му отбор, заедно с други приятели знаменитости. На 28 септември, утре вечер, Уилямс ще изнесе първия си концерт в София, след като преди 10 години взриви буквално родните фенове в Бургас. През 2011-а пък бе инкогнито на родна земя, за да снима видеоклип с „Тейк Дет“.

С баща си на сцената в Бургас

Стадион

„Ще ме намерите на някой стадион, където забавлявам публиката до изтощение.“ Това споделя Роби Уилямс за бъдещите си творчески планове и днес, 28 септември, идва за концерт на стадион „Васил Левски“ по покана на Fest Team, за да донесе това изживяване и на българската публика. Организаторите потвърдиха, че София е избрана за една от ключовите дестинации в европейската част на световното турне Robbie Williams Live 2025. Това поредно признание затвърждава позицията на българската столица на картата на големите музикални събития. Певицата Дарина Йотова – Дара, е избрана за подгряващ изпълнител на концерта. Самата Дара сподели: „Това не е обикновена покана за мен. Възприемам привилегията да подгрявам Роби Уилямс като отговорност да направя мост между българската и световната музикална сцена. Започвам да се подготвям веднага! Ще се видим на стадиона!“.

Музиката и футболът са негова страст.

Филм

Турнето Robbie Williams Live 2025 идва след премиерата на биографичния музикален филм Better Man. Лентата, режисирана от Майкъл Грейси („Най-великият шоумен“), проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител. Любопитен момент е, че във филма Роби е представен като CGI (компютърно генерирана) маймуна, отразяваща неговото виждане за самия него като „танцуваща маймуна“.

На представяне на Better Man

Група

Роби Уилямс – 27 години на върха – изпълнителят, който измина невероятен път от момчешката група Take That до статута на една от най-големите звезди в музикалната история. С над 85 милиона продадени албума, 14 албума №1 във Великобритания, 1,6 милиона билета, разпродадени само за един ден, и легендарни концерти пред 375 хиляди души в Knebworth, Роби продължава да поставя рекорди и да предефинира начина, по който артистът трябва да се държи на сцена. През септември 2022 г. Роби издаде своя четиринайсети албум №1 – XXV, в който преоткри най-големите си песни с нов звук. Година по-късно, през ноември 2023 г., документалната поредица Robbie Williams в Netflix разкри пред света истината зад славата – история, която докосна милиони зрители и оглави класациите в 22 държави. Роби не спира да твори и да покорява сцени: „Това е моят живот, нямам планове да спирам.“

Скорбут

В началото на годината Роби Уилямс разкри, че е бил диагностициран със скорбут – дефицит на витамини. 51-годишният изпълнител сподели новини около здравето си в интервю за Mirror. Звездата добавя, че е научил за диагнозата си, след като през последните месеци се е борил с психичното си здраве. „Годината започна с известно лошо психично здраве, което не съм имал от много, много дълго време“, каза той, добавяйки, че се е чувствал „тъжен, разтревожен и депресиран“. Певецът на Take That каза пред изданието още, че за първи път е бил диагностициран с депресия на 20-те си години и е минало доста време, откакто се е борил с нея. „Мислех, че съм в другия край на дъгата“, каза той и добави, че връщането му към това състояние е било доста объркващо. Уилямс споделя и подозренията си относно диетата си и я определи като ключов фактор, допринасящ за емоциите и здравето му. „Бях спрял да ям и не получавах достатъчно хранителни вещества“, каза той, добавяйки, че по-късно е бил диагностициран със скорбут, който той описва като „пиратска болест от седемнайсети век“. Скорбутът е сериозен дефицит на витамин С и се причинява от липсата на хранителни вещества в диетата според изследване на клиниката в Кливланд. Състоянието е рядко срещано в САЩ заради богатата на хранителни вещества диета. Скорбутът обикновено се наблюдава в страни, където хората са недохранени. В интервюто Уилямс добавя, че веднага е потърсил лекарска помощ, променил е диетата си. Така здравето и депресията му са станали „по-управляеми“. „Най-важното е ти самият да си добре“, каза певецът. Уилямс се подготвя за турне в Обединеното кралство, Ирландия и Европа, което ще започне през май и ще продължи и през лятото.

Въпреки враждата би подгрявал „Оейзис“

Британската поп звезда Роби Уилямс каза, че би подгрявал за „Оейзис“ въпреки дългогодишната вражда между него и групата.

Смята се, че неразбирателството е започнало преди повече от 20 години, когато братята Лиам и Ноел Галахър от „Оейзис“ и Уилямс си разменят обиди. През 2000 г. на церемонията по връчване на музикалните награди „Брит“ Уилямс предизвиква Лиам на двубой. Тяхното съперничество, изглежда, е отшумяло, като Уилямс казва, че вече не са врагове. „Бих подгрявал за „Оейзис“. В този момент те са навсякъде, те са духът на времето“, каза изпълнителят пред Ай Ти Ви Нюз. „Не мога да се състезавам с това. Така че бих подгрявал за „Оейзис“. Не сме точно приятели, но не мисля, че сме врагове.“

Децата му нямат телефони

Певецът споделя, че не би дал на децата си телефони, като сравнява устройствата с наркотици.

Със съпругата си

„Те нямат телефони. Няма и да имат за колкото е възможно по-дълго. И знаеш, че ще ти кажат, че всички други в училище имат телефони, защо не могат и те? Гадно“, поясни той. „Просто е. Аз съм на 51 години, дори и аз не мога да се справя с разяждащата природа на интернета и тези неща. Нараняват ме. Развалят ми деня. Как мога да дам този наркотик на 12-годишно? На 7-годишно? Това би било малтретиране.“