Ц ветан Георгиев прекрачи прага на къщата на Big Brother и предизвика вълна от реакции в социалните мрежи заради ексцентричната си визия, наподобяваща на кадифен боздуган.

"Той обича да се гушка, но дали ще бъде под мушка на новите съквартиранти? Демисексуален и открит – за него любовта е в сърцето, не в пола на другия човек" - така го описват във визитката от продукцията. Истината е, че момчето говори за демисексуалност и макар да скандализира с първото впечатление, струва ни се доста прилична тази сексуалност. Ето какво открихме за "новото модерно".

Когато сърцето води желанието

В свят, в който често се говори за „любов от пръв поглед“ и инстинктивно привличане, има хора, за които интимността не започва с външния вид или флирт, а с дълбока емоционална връзка. Това е реалността за демисексуалните хора – и тя заслужава повече разбиране и уважение.

Какво е демисексуалност? Демисексуалността е сексуална ориентация, при която човек изпитва сексуално привличане само към хора, с които вече има силна емоционална връзка. Това не означава, че демисексуалните хора не изпитват сексуално желание – просто то не се активира от случайна среща, физическа привлекателност или мимолетна химия. С други думи, сексуалното привличане идва след – а не преди – емоционалната близост.

Как се проявява?

Силна нужда от свързване: Демисексуалните хора често не могат да се включат в „повърхностни“ флиртове или краткотрайни връзки. За тях това просто не е достатъчно, за да се „запалят“.

По-бавно развитие на интимност: Може да се нуждаят от повече време, за да опознаят някого, преди да се почувстват комфортно с физическа близост.

Интимността е дълбоко лична: Когато вече има емоционална връзка, сексуалната интимност става много по-силна, смислена и пълноценна.

Недоразумения с партньори: Понякога демисексуалните хора биват погрешно възприемани като „студени“ или „незаинтересовани“, особено ако партньорът очаква по-бързо физическо сближаване.

Такъв ли съм?

Възможно е да си се разпознала в това описание. Ето някои въпроси, които може да си зададеш:

Чувствам ли се сексуално привлечена само към хора, с които имам силна емоционална връзка?

Изпитвам ли трудност с идеята за секс без чувства?

По-важна ли ми е емоционалната близост от физическото привличане? Ако отговорът е „да“ – може би си част от демисексуалния спектър. Не е нужно да си слагаш етикет веднага, но осъзнаването е първата стъпка към по-добро самоприемане.

Демисексуалността е напълно валидна ориентация

Важно е да се каже ясно:

Демисексуалността не е проблем.

Не е фаза.

Не е нещо, което „ще ти мине“ или трябва да се „оправи“.

Това е начин, по който някои хора изживяват сексуалността си – автентичен, честен и свързан с душата.

Какви са връзките?

По-дълбоки и осъзнати връзки: Тъй като интимността не е прибързана, често отношенията се изграждат на стабилна емоционална основа.

Повече доверие и откритост: За демисексуалните хора споделеността и взаимното разбиране са ключови за изграждането на сексуално привличане.

По-малко случайни контакти: Обикновено избягват сексуални отношения без любов или сериозна връзка.

Защо е важно да говорим за това?

Защото много хора не се разпознават в стереотипите, които обществото налага за сексуалност. Демисексуалността дава пространство на онези, които не се вписват в бързите, страстни сценарии, които често виждаме в медиите.

Да говорим открито за демисексуалността означава да признаем, че интимността не е еднаква за всички и че всеки има право да изживява любовта по своя начин.

Демисексуалността е ориентация, при която сърцето води желанието. Ако разпознаваш себе си в това описание, знай, че не си сама и че твоят начин на обичане е красив, дълбок и истински.

Най-важното? Да останеш вярна на себе си и да създаваш връзки, които хранят душата ти.

*Източник: Edna.bg