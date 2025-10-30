З аплатите на младите медиците ще бъдат вдигнати през Закона за бюджета на НЗОК. Това заяви председателят на здравната комисията проф. Костадин Ангелов. Tова стана ясно, след като депутатите отхвърлиха на второ четене законопрoекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чрез който трябваше да се увеличат парите за медиците.

Три законопроекта бяха внесени с предложения за увеличаване на доходите в здравеопазването - на "Възраждане", на ПП-ДБ и на управляващото мнозинство. Миналата седмица и трите бяха отхвърлени от здравната комисия.

Решение

Председателят на комисията Костадин Ангелов обясни, че на заседание на Съвета за съвместно управление е взето решение увеличението да стане през закона за бюджета на здравната каса.

Все още не е ясно какви са конкретните текстове в законопроекта за бюджета. По време на дебата в зала, както и миналата седмица по време на здравната комисия, конкретни проценти не бяха споменати въпреки настояването на опозицията.

От парламентарната трибуна председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов съобщи, че чрез бюджетните закони ще бъдат въведени нивата на възнаграждения по категории персонал, като ще има няколко категории персонал - лекар без специалност, медицинска сестра, магистър-фармацевт и т.н. Всички останали категории, които са производни от категориите, които казах, ще бъдат предмет на колективно трудово договаряне в съответните лечебни заведения. „Имаме ясно взето политическо решение, че няма да има заплата на начинаещ лекар без специалност в системата на болничната медицинска помощ, която да бъде по-ниска от визираните стойности на средната брутна работна заплата, умножени със съответния процент, каза още Ангелов. По думите му медици, които не работят в системата на НЗОК и не се финансират от нея, а във второстепенни разпоредители, ще бъдат финансирани през бюджета на Министерството на здравеопазването.

Реакции

Темата за заплатите на младите медици предизвика оживени дебати.

„Предложените законопроекти не предлагат работещи решения. Ще приветстваме решение, което е ефективно в закона за бюджета на касата, което да удовлетвори справедливите искания на лекарите”, обясни Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“. „Подкрепихте подобни текстове в Закона за Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната. Какво точно ви притеснява?”, попита пък Асен Василев, съпредседател на ПП-ДБ. „Коалицията тупа топката 4 месеца. И то защо? За да влезе проектобюджетът от МЗ и после отново да се излезе с клишето „Няма пари”, обясни Маргарита Махаева от „Възраждане”.„Трябва да се търсят работещи решения. Питам как ще бъдат финансирани”, заяви Хасан Адемов от АПС. „ГЕРБ и НН са в ситуацията „Много искахме, но нямахме желание”, коментира пък Радостин Василев от МЕЧ.