„Недино хоро“ е най-новата авторска песен на Вили Рай, която тя представя само за няколко месеца след „Лудо поколение“. „Неда е стринка ми – жената на брата на татко. Много се обичахме. Дядо ми е Недко – бащата на майка ми. Името Неда ме навежда на добрина“, сподели пред „Телеграф“ певицата.

Изненада

Проектът е истинска музикална изненада, съчетаваща модерно звучене с неподправен фолклорен дух и дълбоко послание за българската душевност. Видеото към песента е заснето в град Оряхово – място с богата културна история, където великият композитор, музикант и диригент Дико Илиев създава едно от най-емблематичните произведения на българската музика – „Дунавското хоро“. Тази връзка с традицията придава на „Недино хоро“ още по-особена сила и символика. Музиката и текстът са дело на самата Вили Рай, а аранжиментът е поверен на Сашко Митковски.

В клипа Вили Рай остава вярна на своята запазена марка – босите крака, които тя приема като символ на свободата, естествеността и връзката с родната земя. Природните кадри, заснети в района на Оряхово, подсилват емоционалното въздействие на песента, а участието на местни танцьори внася още повече автентичност и настроение. Режисьор на видеото е Ненчо Касъмов. А за грима и косата на изпълнителката се е погрижила етрополката Рая Цолова.

Носталгия

„В момента съм доста креативна. Ставам нощно време и пиша едновременно музика и текст. Повечето от песните ми се раждат извън България, но „Недино хоро“ си е етрополска. Нямах еленино хоро, а по концертите непрекъснато ме питат за такова. Имам носталгия към миналото, много обичам такива стари забравени имена. Неда е по-хубаво от Елеонора. А за фолклорна песен трябва да е такова старинно, да ти напомня на баба ти. Тази песен се получи и заради името“, каза още пред „Телеграф“ Вили Рай.

Тя отправя специални благодарности към кмета на община Оряхово - Росен Добрев, ТС "Изворче" с хореограф Боряна Маринова към НЧ "Надежда 1871"- Оряхово, на Шато Бургозоне, Секретаря на община Оряхово – Христина Цонева, и екипа от дирекция "Култура и образование" в община Оряхово. „Техният принос е безценен за реализацията на това вдъхновяващо видео“, сподели изпълнителката.

Пали елхата в Оряхово

Община Оряхово и Вили Рай канят почитателите на фолклора на „Недино хоро“ за първи път в града. На 17 декември в 17,30 ч. звездата ще запали светлините на коледната елха и ще изпъли най-хубавите си авторски песни. Връзката между блондинката и крайдунавския град е станала това лято на събора в село Лесковец, където тя бе специален гост по покана на кмета Антоанета Цветкова.

Поздрав към жители и гости на селото отправи Росен Добрев - кмет на община Оряхово, като им пожела да съхранят българския дух и култура, защото те са ценно наследство от миналото, което трябва да предадат на бъдещите поколения. В празничната програма взеха участие ТС „Дунавски вълни” при НЧ „ Просвета 1927” село Лесковец и самодейци при НЧ „Самообразование 1894” село Селановци.

Лео Богдановски