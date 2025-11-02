А ктьорът Мерт Рамазан Демир от сериала „Златно момче“ с рунтавите му вежди, капризи, нарцистични прояви, слабохарактерна нерешителност или просълзен поглед далече не е идеалният мъжки образ. Но зрителите са влюбиха в непорасналото момче, защото повярваха, че идеалната жена за него е Сейран (Афра Сарачоглу). И точно затова новината, че двамата са се разделили, ядоса и изнерви до краен предел феновете на сериала.

Изцепките му с Пелин и Дияр оживяха – и тихата ярост се разгоря, защото зрителите често свързват актьорите с екранните им превъплъщения. Убедени, че любовта винаги побеждава, всички очакват финала, в който Ферит и Сейран ще станат истинско семейство, преодолели пречките и сбъднали мечтите си. Но краят на сериала трябва да се прелее и в реалния живот. Афра и Мерт трябва да продължат да се гледат влюбено и да се държат здраво един за друг, а не помежду им да се намърда поредната фльорца. Да, може да е най-доброто момиче на света и да си пасват идеално, но феновете не искат те да са заедно. Искат си Ферит и Сейран. Котка и мишка. Влюбени гълъбчета. Търкулнало се гърненцето (Шамъстъчето от Антеп) и си намерило похлупачето (Златното момче).

Трик

Новината за любовното „кръшване“ на Мерт Рамазан Демир дойде като истински шок за феновете. Мнозина бяха разочаровани, защото той имаше връзка с Афра Сарачоглу. Сега излиза, че това е било само рекламен трик, за да се поддържа интересът към сериала. Имиджът на актьора сериозно пострада и той рискува фенки да му издерат очите, когато го видят на живо, вместо да въздишат и да чакат кога ще падне на колене, но този път не пред Сейран, а пред Афра.

Някои интернет потребители обвиняват Мерт във всички смъртни грехове и призовават за бойкот на всякакви проекти с участието на актьора. Други са сигурни, че той никога няма да изчисти репутацията си от такъв „срам“, а трети пишат омразни коментари с толкова ужасяващо послание, че е отвратително да се цитират. Но те така или иначе съществуват, а хейтърите се множат. Ето няколко причини отношението към актьора да се промени рязко:

1. Предателство

Изненадващо, това е вярно. Да, въпреки че нямаше новини онлайн за актьорите от сериала „Златно момче“, хванати ръка за ръка и запътили се към олтара, и въпреки че турските медии съобщиха за скандал между актьорите, започващ в средата на третия сезон, феновете продължиха да вярват, че любимците им все още са заедно.

Турските блогъри наливаха масло към тази „теория“, като постоянно пишеха за някаква сватба през септември, покупка на къща заедно и други „доказателства“ за вечна любов, дори и нищо от това да не съществуваше в действителност.

Накрая, когато Мерт Рамазан Демир се появи на плажа с някаква мистериозна непозната, която дори се осмели да целуне, феновете на двойката от „Златно момче“ се разбунтуваха. Мнозина започнаха да пишат, че актьорът изневерява на Афра публично, за което трябва да бъде наказан с пълен бойкот, ненавист, пренебрежение.

Ситуацията се влоши от информация от „вътрешни лица“, която, между другото, можеше дори да бъде измислена. Някои писаха, че Афра Сарачоглу приема много тежко раздялата си с Мерт, защото не е очаквала той да направи това, дотолкова, че го е изгонила от къщата си в Арнавуткьой и е изпратила вещите му в Акчай.

2. Баланс

Сериалът „Златно момче“ може да е приключил на екрана, но зрителите му са мечтали за продължаване в реалния живот. И затова те отчаяно се нуждаеха от романс между главните герои. Но ето че Мерт Рамазан Демир наруши „баланса“, поради което се озова в мерника на хейтърите.

Освен това някои фенове на сериала все още са толкова дълбоко ангажирани в сюжета на отдавна приключилия сериал, че сравняват новата приятелка на актьора с Дияр, която се появи в третия сезон на „Златно момче“, и дори чакат Афра да намери своя Синан в реалния живот. От какъв зор?

3. Реклама

И актьорът е бил изправен пред подобни обвинения. Защо? Просто е: докато „Златно момче“ се излъчваше, Афра Сарачоглу печелеше награди за изпълнението си като Сейран многократно и можеше да се похвали с множество рекламни договори. Освен това тя вече имаше опит в главни роли в други проекти, когато се присъедини към актьорския състав на „Златно момче“, докато Мерт Рамазан Демир по-често беше избиран за второстепенни роли. В крайна сметка, след тези снимки на плажа, повечето фенове най-накрая повярваха в PR аферата, но... само едностранчиво. Актьорът беше обвинен, че е използвал момичето за своя собствена изгода и след това е оставил сърцето ѝ съкрушено. И, разбира се, това се превърна в още една причина за омразата към него.

4. Ревност

Както можете да си представите, това също се превърна в източник на недоволство и обвинения срещу актьора от сериала „Златно момче“. Някои фенове вярваха, че турската актриса е решила да се раздели с бившия си колега, а той се е оказал добре познатият ни ревльо от сериала, решен да си отмъсти за нараненото его. Как? Като започне да парадира с „щастието си“ и покаже на всички, че животът не започва и не свършва с Афра Сарачоглу.

5. Хлапашко

Героят на Мерт Рамазан Демир с подскоците, закачките, чупенето на ръце и всякакви хлапашки идиотии, с които се изявяваше в сериала, затвърди имиджа си на инфантил, който отказва да порасне и да вземе живота си в свои ръце, та камо ли да се превърне в глава на семейство. Ето защо не е изненада, че и в реалния живот той не се прояви като мъж – да признае, че нещата между него и Афра не са се получили, пътищата им се разделят, но той е благодарен на всеки изживян миг с нея и иска да си останат приятели. Вместо това той просто се нахвърли да целува показно следващата. И това е нещо, за което феновете дълго няма да му простят.

Кристи Петрова