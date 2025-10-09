Д ве Х хромозоми при жените удължават живота им. Това доказа мащабно сравнително проучване, проведено от Йохана Щерк и нейните колеги от Института за еволюционна антропология „Макс Планк” в Лайпциг. Според последните данни общата продължителност на живота на жените е около 74 години в сравнение с 68 години за мъжете.

Изследвания

Анализирайки данни за дълголетието от 1176 вида – 528 бозайници и 648 птици както в дивата природа, така и в плен, учените откриха закономерност. При 72% от изследваните бозайници женските са живели по-дълго – със средна продължителност на живота от 12 до 13% по-дълга. Но при птиците изненадата е обратна: при 68% от видовете мъжките са оцелявали по-дълго – с около 5%. Тази промяна категорично подсказва, че половите хромозоми играят роля в дълголетието. При бозайниците женските имат две Х хромозоми, които им осигуряват форма на генетична „защита” срещу определени вредни мутации. Обратно, мъжките имат само една Х хромозома, сдвоена с много по-уязвимата Y хромозома. При птиците системата е обратна: женските носят две различни хромозоми (Z и W), докато мъжките носят ZZ хромозоми. В този конкретен случай женските плащат цената по отношение на продължителността на живота. „Но това, което беше много интересно, е, че открихме изключения”, подчертава Фернандо Колчеро, съавтор на изследването. „И с тези изключения нашата идея беше да тестваме други еволюционни хипотези, които биха могли да обяснят тези разлики между половете”.

Фактор

Един фактор се откроява по-специално: системата за чифтосване. При широко разпространените полигамни бозайници конкуренцията между мъжките за достъп до женските съкращава живота им. Никол Ридъл, биолог от Университета на Алабама, обяснява: „Поради тази конкуренция индивидите – обикновено мъжките – инвестират в черти, предпочитани от половия подбор, като например голям размер на тялото, впечатляващи рога или декоративно оперение. Производството на тези черти е скъпо, а борбата за размножаване често води до битки с други мъжки“. Повече енергия се отделя за съблазняване или борба и следователно по-малко за оцеляване. Птиците не са изключение: при полигамните видове мъжките също плащат висока цена за своите сексуални прояви.