К огато дрехите са в пералнята, те буквално се трият една в друга. Смята се, че бактериите от чорапите могат да се прехвърлят върху бельото и обратно. Това уж увеличава риска от инфекции, включително нови и опасни, причинени от патогени от пода, пренасящи се в интимната зона.

Микробите могат да се натрупват върху всякакви дрехи. Те се пренасят върху тъканта от човешкото тяло и от околната среда. Като правило едни и същи микроорганизми живеят върху бельото, чорапите и тениските:

паразити;

гъбички Candida;

цитробактерии;

коринебактерии;

бактерии ацинобактер;

пропионибактерии;

стафилококи.

Повечето микроорганизми от дрехите са безвредни. Някои обаче могат да причинят инфекции, особено при хора с кожни проблеми.

Експертите по обществено здраве в Обединеното кралство препоръчват да се перат дрехите отделно, ако някои от тях са замърсени с кръв, изпражнения или повръщано. В този случай, за да се премахнат опасните микроорганизми, е достатъчно просто да се изпере облеклото при температура, по-висока от препоръчителната на етикета.

Ако се притеснявате, можете да използвате метода, използван от здравните работници за пране на работното им облекло. Те почистват дрехите при температура над 71°C (165°F) в продължение на поне 25 минути. За дезинфекция може да се използва хлорна белина.

Във всички останали случаи е достатъчно редовното почистване, така че бельото и чорапите могат да се „оженят“, тоест да се перат заедно с други дрехи. Ако обаче не искате дрехите да се оцветят или свият, сортирайте ги по цвят и вид материя. Обърнете внимание на максималната препоръчителна температура, която е посочена на етикета за грижа.

Някои микроорганизми оцеляват в пералнята. Те могат да се натрупат и след това лесно да мигрират към тъканите. Това може да доведе до дрехи, които миришат, най-малкото.

За да намалите риска, почиствайте пералнята на всеки 30 цикъла. За целта можете да изсипете половин чаша белина в диспенсъра и да пуснете „празен“ цикъл.

Кристи Красимирова