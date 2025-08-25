Т радиция, която вече познаваме добре от турските сериали – обувките на покойника се оставят пред вратата като знак на траур. Тези на госпожа Хюнкяр обаче се озоваха в ръцете на лудата й майка Хамине, която – луда, не луда, ги занесе на гроба й, за да не й изстиват краката.

Друга погребална традиция е събирането на жени оплаквачки. Докато знатните дами от Чукурова се вайкат за смъртта на Хюнкяр, прислужниците са в кухнята – няколко се суетят край тави с пиле и ориз и разпределят порциите в чинийки, а в това време Сание бърка енергично халва, ронейки сълзи над нея. Гюлтен се опитва да я отмени, но Сание е решена да приготвя халвата за починалата си господарка седем дни и седем нощи.

Според предислямските вярвания, съществували в Анатолия, ароматът на приготвяната брашнена халва достига до духа на починалия, затова жените я приготвят веднага след погребението. По правило всички жени в дома на покойника разбъркват халвата, но Сание няма да даде лъжицата на никого. Ето как се приготвя халвата – с пожелание да не е по скръбен повод.

Необходими продукти:

брашно - 100 грама

мляко - 60 мл

захар - 100 грама

масло - 60 грама

вода - 50 мл

ядки - на вкус

Начин на приготвяне:

Първите два процеса се извършват паралелно. Поставете маслото в тиган с дебело дъно, сложете го на слаб огън. В малка тенджера смесете захарта с водата и млякото. Оставете да заври и оставете да къкри на слаб огън за 3-4 минути, като разбърквате, за да се получи сироп. Добавете ядките към разтопеното масло. Нарежете ги малко с нож, но не на трохи. Добавете пресято брашно. Омесвайки бучките с шпатула или дървена лъжица, запържете масата до леко златисто. Сега може да свалите млечния сироп от котлона и да започнете да го добавяте в тавата. Изсипете на малки порции, като бъркате непрекъснато. Трябва да получите хомогенна маса.

