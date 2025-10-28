М айката на Зюмрют Демир в сериала „Кървави цветя“ никак не одобрява влюбените погледи, които си разменят дъщеря й и изгубилият паметта си Али. За сметка на това обаче си е харесала зет като слънце – хем заможен, хем точи лиги по Зюмрют и я иска за жена.

Като една типична кандидат-тъща, която хем иска да командва парада, хем да подслади живота на желания зет, майката на Зюмрют знае как да действа. И след като той й отказва порция пълнени чушки, защото няма апетит, тя се провиква: „Зюмрют, донеси шекерпаре на Харун, да си хапне моето момче!“.

Ако и вие искате да поглезите зетя – желан или не, добре е да имате подръка поне една тава сиропирани сладки. А ето как да ги приготвите.

Продукти:

краве масло – 200 г

грис – 1 ч.ч. (150 мл)

захар – 1 ч.ч.

яйца – 2 (отделете единия жълтък за намазване)

ванилия – 1 пакетче

бакпулвер – 1 пакетче

брашно – около 3.5 в.ч. (250 мл)

ядки – бадем, лешник, оре

За сиропа

захар – 3 в.ч.

вода – 3 в.ч.

лимонов сок – няколко капки

Приготвяне:

Започнете със сиропа. Вари се около 14-15 мин. и се оставя да изстине. След това пригответе тестото. За целта сложете в купа маслото, захарта, чашата грис, 1 цяло яйце и 1 белтък. Размесете и прибавете останалите продукти, като сипвате от брашното внимателно. Тестото трябва да се получи меко. От него оформете топченца като орех или една идея по-големи. Разположете ги в тавата с разстояние. Намажете отгоре с жълтък и леко натиснете по средата с ядка бадем, орех или лешник. Изпечете в предварително загрята фурна на 180°C, докато добият златист загар. След като извадите сладките Шекерпаре от фурната, изчакайте около 2 мин. Изсипете Шекерпаре в полуизстиналия сироп и ги захлупете с нещо – капак, друга тава, кърпа.

Кристи Красимирова