Б ожествено, неповторимо – така Йешим от сериала „Предателство“ определи френските макарони „Червено кадифе“, измайсторени от влюбения в нея шеф Юмит.

Девойките на партито, за което гост-готвачът приготви сладкишите – хрупкави отвън, меки отвътре, също се влюбиха и даже поискаха да се снимат с Юмит, което несъмнено почетка егото му. Не е задължително да си падате по готвача – можете да си приготвите френски макарони „Червено кадифе“ и сами. Малко упражнение... и ще се влюбите в себе си.

Продукти:

3 белтъка

100 г бадемово брашно

180 г пудра захар

20 г кристална захар

червена боя на прах

За крема:

115 г крема сирене

55 г масло

150 г пудра захар

ванилова есенция

Приготвяне:

Белтъците трябва да са престояли в хладилника поне ден. Разбийте ги с телена бъркалка и щипка захар на сняг. Когато започнат да се пенят, добавете захарта на кристали. Целта е да се получи целувчена смес. Когато това стане, добавете червената боя. Бадемовата смес се добавя към белтъците на няколко пъти, като се загребва от сместа и се връща обратно с добавката. Трябва да стане гладко. Напълнете от сместа в пош и направете кръгчета с диаметър 3,5 см върху покрита с хартия за печене тава. Оставете френските макарони на стайна температура за 30-45 мин., докато се убедите, че са изсъхнали. Изпечете в загрята на 150 градуса фурна на режим вентилатор за не повече от петнайсетина минути. Извадете макароните от фурната и ги оставете в тавата за 5 минути. Махнете от тавата и подредете, по възможност върху решетка, докато изстинат напълно. Междувременно се заемете с крема. За него разбийте маслжто и крема-сиренето на ниска степен на миксера до получаване на хомогенна смес. Постепенно увеличавайте скоростта, добавяйки пудрата захар. Трябва да се получи пухкав крем. Шприцовайте го върху едната целувчена половинка, захлупете с другата. Оставете макароните за няколко часа в хладилника. Време е да се влюбите – и в тях, и в себе си.

Кристи Красимирова