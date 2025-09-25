М едиха Текин не одобрява снахата и прави всичко възможно да раздели сина си Джан с Айшегюл, която нарича Джуджето.

Избрала си е Елиф и прави, струва, да я ожени за сина си. За разлика от Айшегюл, която е сираче, родителите на Елиф пристигат от Европа и Медиха иска да е на ниво, когато им дойдат на гости. Затова е решила да ги гощава със суши. За да звучи по-модерно, нарича домашната помощница Наджие Франсоа. Купила й е „специален екип“ от сексшоп – униформа с къса поличка и жартиери. Имало и камшик, ама не го взела, защото не знаела за какво може да послужи на Франсоа. Докато се суети дали всичко в дома е готово за гостите, установява, че Наджие е наготвила пълна тенджера с боб и си няма понятие как се прави суши. Свекърът Исмаил вдъхва от аромата на чорбата и се радва – бобецът е за душата. Медиха уж е възмутена, но не се сдържа и когато остава сама, надига капака на тенджерата и лакомо пробва. Точно както и ние.

Продукти:

боб – 500 г

доматен концентрат – 2 с.л.

брашно – 1 с.л.

сол – 1 с.л.

черен пипер – 1 к.л.

масло – 1 с.л.

олио – 1 с.л.

лук – 1 глава

чесън – 2 скилидки

джоджен – 1 к.л.

Приготвяне

Бобът се накисва във вода от вечерта. Сутринта се прецежда и се сипва нова вода. Слага се на котлона да заври, а след това се прави запръжката – за разлика от родния вариант, в турската кухня тя е с масло, а не с олио. Една глава лук се кълца на ситно, чесънът се реже на малки парченца. Поставят се в загрятото масло за кратко. Добавят се две лъжици доматен концентрат и червен пипер и запръжката се разрежда с течност от сварения боб, като се бърка, за да не стане на топчета. Червеният пипер също липсва в турския вариант.

Кристи Красимирова