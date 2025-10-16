Н яма по-добро лекарство от супата на мама. Но в случая дори тя не е в състояние да помогне на влюбения Ромео (Неджми) в комедийния сериал „Състояние на връзката: сложно е“.

Полегнал на една страна, той вдишва от любимия одеколон на любимата си Медиха и въздиша тежко, чак да ти се доплаче. Ексцентричната свекърва, барната по домашному в дебели чорапи и ярка лента на главата, е доволна от развоя на събитията – не харесва бъдещата снаха, нарича я дърта кокошка, планира да задоми синчето си с някоя по-младичка, по неин избор. Но Неджми е непреклонен – Пиленцето, както той нарича любимата си, е незаменимо. И докато сърба от доматената супа на мама, той продължава да въздиша по нея.

Продукти:

домати - 7 бр. червени

брашно - 2-3 ч. л.

доматена паста – 1 с.л.

растително масло - 2-3 ч. л.

сол - 1 ч. л. (или на вкус)

червен пипер - 1 щипка (или на вкус)

вода - 1 литър (или доматен сок)

сирене - 100 г (или сметана)

чесън - 1 - 2 скилидки

Приготвяне:

Вземете доматите, измийте ги и ги обелете. След това нарежете белените домати на малки кубчета. Сложете тигана на средна степен да загрее, изсипете в него олиото, а след това прибавете брашното. Разбъркайте. Запържете го на слаб огън до златисто-кафяв цвят. След това добавете доматената паста към брашното. Разбъркайте добре и пържете още 4-5 минути. Вземете нарязаните домати и също ги сложете в тигана, добавете чесъна, нарязан на много ситно или пресован през пресата за чесън. С непрекъснато разбъркване гответе всичко заедно за още 5 минути. Пресипете съдържанието на тигана в подходяща тенджера, добавете вода, включете котлона на средна степен и периодично бъркайте, докато заври. Овкусете със сол и пипер на вкус. Пюрирайте на кремсупа с пасатора. Сервирайте с настъргано бяло сирене, сметана или крутони.

Кристи Красимирова