Изабел Крамарска бе един от хитовите участници на предния сезон на „Игри на волята“. Красавицата от Самоков се съгласи да дойде в студиото на „МачКаст“, за да поговорим с нея за сегашния сезон и участниците в него.

Лечители

„В предния сезон имаше повече спортисти. Така мисля. Тази година ми се струва, че участниците са ги избрали по интересни персонажи. Смятам, че наблягат повече на интригата“, заяви тя и започна да анализира различните племена. „Ето например Лечителите. Гледаш ги, доктори, някои от тях на възраст, но спечелиха почти всички битки. Това, че са доктори, не означава, че не тренират. Но друго си е сега на 20 и няколко години някой да се пусне на битка. Така смятам. Странно ми стана в началото. Д-р Петров е направо звяр. И извън арената ми се струва опасен. Изглежда най-големия стратег от всички“, каза Изабел. Тя коментира и така нареченото проклятие на Резиденцията. „Лечителите веднага успяха да се счепкат. Това е проклятието на Резиденцията. Винаги. Ние отидохме миналата година там и веднага почнаха караниците. А като си на плажа, няма време за подобни неща. Там един отива за дърва, друг за миди, трети да ги готви. Няма време за стратегии и караници. А на Резиденцията по цял ден нямаш какво да правиш и плетеш интриги“, сподели хубавицата. Тя каза мнението си и за синьото племе.

Феномени

„Във Феномените имам чувството, че има всякакви хора, наистина. Лапунов ми изглежда много добър. А това, че казва, че се превръща в животни във визитката? Може би просто иска да направи впечатление. Много съм се смяла с Наталия. С животните на Стопанството. Кръсти ги, говори им. Но сериозно казано, нормално е да я номинират. Готина е, но тя сякаш така даваше вид, че е сърдита за първата номинация, която получи, и това й изигра лоша шега“, заяви тя. Крамарска коментира и отказа на Алекс от битка. „Не мога да го приема. Помня миналата година, като паднах от люлката и лекарите и всички ми казваха да спра. Но аз продължих, много пъти ми се искаше да спра, но винаги съм продължавала. Не ми изглежда невъзможно да я качиш тая стена. Не трябваше да се отказва. Получи си заслужено наказание“, сподели Изабел.

Завоеватели

Тя подкара и жълтото племе на Завоевателите. „Гери, русото момиче? Нейната визитка излезе още преди предаването. Не я приех насериозно. Но като излъчваха първия епизод, случайно попаднахме двете сами. И си говорихме час, час и нещо. Казвам ви, това момиче има много акъл. Тя си е такава. Говори си, изобщо не й пука, но е много точна. Изкефи ме. Александра? Тя е кифличка, хубава е много. Но не я виждам да лежи на плажа много-много време. Ще видим, каза Изабел. „Гадно, че Данчо отиде на Блатото. Дано излезе скоро. Той е много готин. Да участва в Игрите, му беше като фикс идея, пък отиде на Блатото. Но според мен хората там са най-силните“, заяви тя. „Жалко, че се довериха на човек, който ги подведе за пъзела“, сподели тя. Крамарска похвали и новия водещ Павел. „Страхотен е. Дори забравям понякога, че е той. Много се радвам за него. Как? Смятай, отива да участва и след това става водещ. Много яко“, каза още Изабел.

ДИМИТЪР ПЕНЕВ

Чуйте още какво казва тя в подкаста „МачКаст“ в каналите ни в Youtube и Vbox7!

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX