Amazon се готви за най-мащабната си трансформация досега – такава, която може да остави без работа стотици хиляди хора.

Според The New York Times, вътрешни документи и интервюта разкриват, че компанията планира да автоматизира 75% от операциите си през следващите години.

🤖 Роботи вместо хора

Ако планът се реализира, повече от половин милион работници в САЩ може никога да не бъдат наети. Само до 2027 г. Amazon очаква да спести над 12,6 милиарда долара, като замени част от персонала си с машини.

Компанията обаче твърди, че автоматизацията няма да унищожи работни места, а ще „освободи служителите от повтарящи се задачи“ и ще отвори нови позиции в роботиката и инженерната поддръжка.

💼 Продажбите се удвояват, хората – не

Прогнозите на Amazon сочат, че до 2033 г. продажбите ще се удвоят, но работната сила няма да нарасне пропорционално.

СХЕМА: Лъжат ни с US електроника за 3,91 лв.!

С други думи – повече поръчки, по-малко хора.

🗣️ Внимателен език – за да няма паника

Интересното е, че Amazon избягва да използва думи като „роботи“ или „автоматизация“ в публичните си изявления. Вместо това предпочита по-меките термини „усъвършенствана технология“ и „кобот“ – комбинация между човек и робот.

ТЕЖКО НИ И ГОРКО: Става страшно - изкуственият интелект праща в пенсия 200 професии!

Причината? Да се избегне негативната реакция на обществеността и страховете, че хората ще бъдат изместени от машините.

💬 Amazon: Докладът е подвеждащ

Компанията оспорва съдържанието на публикацията, като твърди, че документите, цитирани от New York Times, не представят пълната картина.

ПОРЕДНИЯТ ВРАГ: Тръмп обяви още една война! (СНИМКИ+ВИДЕО)

Говорителката Кели Нантел подчертава, че Amazon дори планира да наеме 250 000 души за празничния сезон, макар че не уточнява колко от тези позиции ще бъдат постоянни.

📈 Растеж с човешко лице?

От 2018 г. насам Amazon е увеличила персонала си в САЩ до 1,2 милиона служители, но сега бъдещето изглежда все по-механизирано.

БЪДЕЩЕТО НИ Е НАПИСАНО? Роботите ще ни унищожат, на Земята ще останат само 100 млн. души!

Въпросът е: ще остане ли място за хората в света на роботите?