Б ългарите сме царе на безумията. Въпреки че стана болезнено ясно, че новият участък на магистрала "Хемус" води в трънаците, все пак този участък ще бъде пуснат през септември, а във вторник строителният министър Иван Иванов лично щял да натиска изпълнителите да се впишат в срока.

Министър Иван Иванов

Участъкът обаче води доникъде и реално няма да облекчи трафика в Северна България освен за няколко малки населени места.

Става дума за отсечка от 15,4 км, която започва от мястото, където сега свършва готовият участък от аутобана - в местността Боаза край ловешкото село Български извор.

отсечката към трънаците

Новата отсечка продължава на север край селата Торос и Дерманци и стига до пътя Луковит-Угърчин.

Проверка на „Телеграф“ показа, че след пускането на участъка той ще бъде полезен единствено на пътуващите за село Дерманци и град Угърчин.

За всички останали, пътуващи към Плевен, Велико Търново, Русе, Варна и други градове в Северна България, реална промяна може да има едва догодина, когато се очаква да бъде построен целият магистрален участък до пътя Плевен-Ловеч.

Иванов ще инспектира строителството в началото на участъка при бъдещия пътен възел Боаза.