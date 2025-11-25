П очивка на остров Родос в Гърция за следващото лято може да излезе с 4 бона по-евтина, видя „Телеграф“.

В момента в платформите за резервации има намаления, стигащи до 70% във връзка с кампанията Черен петък, която продължава до 3 декември. Така, ако се настаните в комфортен апартамент, който разполага с 3 единични легла и едно двойно, тоест може да поеме до 5 човека, цената в момента за 5 нощувки със закуски е 1888 лева. За сравнение цената извън кампанията е 6250 лева, което е с над 4000 лева по-скъпо. Двойната стая пък се предлага за 760 лева, вместо за 2500 лева, в същия апартхотел. Офертата за друг хотел на острова е 20% намаление, като двойната стая в момента струва 4300 лева, вместо за 6132 лева. В сумата са включени 5 нощувки за двама на база ол инклузив.

Хотелът се намира в Калитея Родос, на 2,2 км от плажа Агия Марина. Забележителностите в района - храмът на Аполон и улица „Рицари“, са на 7,3 км. Летището в Родос е на 17 километра.

У нас

С до 40% намаление могат да се запазят места за настаняване у нас, като трябва да се резервират до 3 декември за почивки до края на годината. Сред предложенията са настаняване в отлични места в столицата, Велинград, както и редица морски градове у нас. С 30% намаление или за 133 лева, вместо за 190 лева, може да резервирате нощувка в луксозен апартамент с включена закуска. Хотелът разполага с вътрешен басейн и сауна. От 100 на 70 лева е намалението за Черен петък за почивка в Балчик. Има оферти и за планината, като намалението за Банско е с 30%. Така за 140 вместо за 190 лева може да резервирате апартамент със закуска, достъп до СПА център и безплатен паркинг.

Елена Иванова