П овреден водомер за топла вода наду до 1000 лева годишната изравнителна сметка на пенсионерка от София, която живее сама. Това научи „Телеграф“.

Дамата плащала редовно прогнозните си месечни сметки и за сезона е внесла общо 826 лева за отопление и топла вода. Изненадата й била огромна, когато получила изравнителната си фактура. Оказало се, че има да доплаща повече от 1000 лева от изравняване, сума, формирана предимно от огромното показание на водомера, свалено по време на годишната отчетна кампания на топлинния счетоводител. Възможната причина е уредът да се е повредил. Това може да се установи веднага само ако водомерът е с дистанционен отчет.

Решение

Проверка и смяна на уреда с нов с дистанционно отчитане е най-доброто спасение от „лакомия“ водомер, коментираха топлотехници. Грешката на водомера може да бъде хваната веднага още след първия месец на месечно дистанционно отчитане, защото няма как домакинство с един член да точи топла вода като за басейн. Според нормативните документи всички клиенти на топлофикационните дружества трябва да подменят визуалните с водомери с дистанционен отчет, както и ределители върху радиаторите и апартаментите топломери. В 500 сгради в София, обслужвани от топлинния счетоводител „Техем“, са монтирани 100% дистанционни уреда, които автоматично отчитат разхода и дигитално го предават към изчислителен център.

Срок

Остават само 10 дни, в които можем да възразим срещу изравнителните си сметки. Важно е абонатите на „Топлофикация“ да проверят внимателно данните от плащаните миналия сезон прогнозни месечни сметки и данните от показанията на уредите, снети при тазгодишния отчет. Ако сумите не отговарят на действителното ползване, ако има други грешки, сбъркан отчет, ако не сме осигурили достъп за отчет и са ни начислили максимално ползване, можем да възразим в обслужващия ни топлинен счетоводител и да поискаме допълнителен отчет най-късно до 31 август.

Обсада пред касите за връщане на суми

Пред касите на „Топлофикация София“ има голямо струпване на потребители през последните дни. Има хора, които са платили за повече топлинна енергия, отколкото действително са ползвали, и очакват „Топлофикация“ да им върне надплатеното. Други са изненадани от сумите, които трябва да доплатят, и са дошли да питат, видя „Телеграф“. Пенсионерка дошла пред касата от рано сутринта. Дали й номер, но по някаква причина системата я изхвърлила и трябвало да чака дълго. Когато най-сетне започнала да я обслужва, служителката се изнервила. „Обяснявам й, че имам два апартамента, за единия имам да доплащам, а за другия „Топлофикация“ трябва да ми върне сума. Във фактурата имаше разлика със справката на топлинния счетоводител. Казвам на служителката: Обяснете ми защо има разлика. Исках да си изясня защо 96-те лева, които трябваше да ми върнат, са станали 10 лева. Отговорът бил груб: Отивай да си питаш „Техем“.

Таня Киркова