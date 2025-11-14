Ч етири български монети - една с номинал 2 лева и 3 по 50 стотинки, бяха продадени на търг в нета за 31 лева. Интересът към български пари преди влизането на еврото се засилва. В страниците, създадени от ценители и нумизмати в социалните мрежи, се организират търгове за продажба на старинни, юбилейни и други български пари.

На един от тези търгове бяха продадени за 31 лева монета от 2 лева от Председателството на България на Европейския съюз, както и три по 50 ст., които са издадени по повод България в НАТО от 2004 г., България и ЕС от 2005 г., както и България в ЕС от 2007 г. Началната цена за монетите бе 2 лева, а стъпката за наддаване бе левче.

Сертификат

Друга монета, която се продава на търг, е с номинал от 1 стотинка от 1999 година за първоначална цена от 1 лев. Тя е сертифицирана от Numismatic Guaranty Company с оценка MS 64. Това е сравнително висока оценка, която означава, че монетата е в отлично непотребявано състояние, с минимални следи от обработка или контакт.

На международни платформи като eBay или MA-Shops подобни стотинки обикновено се продават за между 5 и 15 USD, като колекционерската стойност идва основно от сертифицирането, а не от самата рядкост или метална стойност. В българска аукционна платформа (BalkanAuction) е пусната обява за „1 стотинка 1999 г. UNC“ с начална цена 20 лв. за несертифицирана версия. В търга, който е организиран в социалната мрежа, стойността на стотинката вече стига 23 лева.

Елена Иванова