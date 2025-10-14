В ъв връзка с повишаване на пътната безопасност и ограничаване на нарушенията, извършвани от неправоспособни водачи, на територията на област Варна от 13 до 19 октомври се провежда специализирана полицейска операция по линия „Контрол на водачи на индивидуални електрически превозни средства“, съобщават от ОД на МВР в морския град.

Акцент в операцията е спазване на последните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които регламентират условията и реда за управление на електрически тротинетки и др. Според тях идивидуални електрически превозни средства могат да се управляват само от лица, навършили 16 годишна възраст, съобразено с правилата за безопасност.

Особено внимание по време на операцията се обръща на водачи под 16 – годишна възраст, при които се констатират най – често нарушения – управление без необходимата навършена възраст, движение по пътното платно, превишена скорост или превоз на пътници. При установяване на такива случаи се предприемат мерки съгласно чл. 183а, ал. 4 от ЗДвП, спрямо родителите или настойниците, които са допуснали неправомерно управление. Когато нарушението е извършено от малолетен или непълнолетен, който не носи административно – наказателна отговорност, актът за установяване на административното нарушение се съставя на родителя, настойника или попечителя, който е допуснал нарушението му, напомнят полицаите.

На родителите се съставят актове и се налагат съответните административни санкции за допуснатите нарушения.

Целта на операцията е превенция на пътнотранспортни произшествия, повишаване отговорността на родителите и предотвратяване на тежки инциденти с участието на непълнолетни водачи.

ОДМВР – Варна призовава родителите и настойниците да не предоставят електрически превозни средства на деца, които не отговарят на законовите изисквания, както и да разговарят с тях за правилата за движение и рисковете на пътя.

Любомир Славов