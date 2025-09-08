Б ившият заместник кмет на Варна - Диан Иванов, който е и основен свидетел срещу кмета на морския град Благомир Коцев, твърди, че е получил заплахи за живота си. Това пише самият Иванов в пост в социалните мрежи.

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в Софийската градска прокуратура заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск.

Иванов напомня, че е поискал да бъде разпитан пред съдия в присъствието на адвокат, но това още не се е случило.