П исателят и музикант Росен Карамфилов сключи църковен брак с жената до себе си – Ана. Миналата година двамата подписаха само граждански брак, а заедно са вече от 8 години. На 30 септември предстои представянето на новата му книга, кръстена на съпругата му.

„Време е за сватбения купон“, коментира Росен, който е син на покойния художник Кольо Карамфилов. Очевидно е, че талантливият артист е щастлив и заедно с жена си Ана споделиха кадри от тяхната венчавка, като бяха залети от пожелания от близки и фенове. „Обичам те повече от всичко“, написа Карамфилов под един от фотосите, а тя му отговори с: „Ти си животът. Няма друго“. Двамата са заедно вече от 8 години, като миналата година сключиха граждански брак, но както самият Росен каза: „Вече сме свързани и пред Бога“.

На 30 септември предстои представянето на новия му роман, който кръщава именно на съпругата си – „Ана“. Освен това ще бъде представен и видеоклип към песен, която носи същото заглавие. „Тя е моят живот, без нея нямаше да ме има отдавна. Неочаквано огромна любов, мисля, че дори самите ние не сме го подозирали. Странно е как едно нещо, което си мислиш, че е прашинка, се оказва целият ти смисъл. Животът ми поднесе изненада с тази любов и към днешна дата съм най-щастливият човек на света“, коментира преди време Росен Карамфилов пред „Телеграф“.

