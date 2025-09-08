П ламна ли война между играчите в погребалния бизнес?!

Обект на погребална агенция, намиращ се на входа на Гробищния парк в Бургас, едва не изгорял в неделя вечерта. Около 19:30 часа е подаден сигнал, че от помещението излиза гъст черен дим.

На място се отзовава екип на пожарната, който потушава пламъците. Щетите на пръв поглед са минимални - по входното помещение и ел. инсталацията.

Собственикът на агенцията - небезизвестната Румяна Черкезова подозира умишлен палеж. Тя е убедена, че някой е саботирал ел. инсталацията. Снощи всичко е било изключено - хладилната камера, климатикът, компютрите и офис техниката.

Нейните съмнения са, че през висящите кабели отвън, някой умишлено е подал ток с високо напрежение, за да предизвика пожар, който да изглежда като късо съединение и да не се стигне до реалния извършител и поръчител на уж случайния пожар в офиса на агенция "Авона".

Последните месеци низ от събития подсказали на Румяна Черкезова, че срещу нея се води война. Първо някой - неустановен до момента, нарязал гумите на една от катафалките й и откраднал регистрационния номер на автомобила.

Източници съобщиха, че това не е първият такъв случай и имало няколко подобни инцидента, за които се подозира, че стои известна фигура от ъндърграунда, но до момента нищо не можело да се докаже.

Междувременно Черкезова получава по заобиколен начин и няколко заплахи, които силно я притеснили.

Че в погребалния бизнес на Бургас се случва нещо, което говори за преразпределение на територии, говори и фактът, че на 23 август в ж.к. "Славейков" бе запален Мерцедес C220, собственост на боса на погребална агенция "Абба". Тогава извършителят бе установен и задържан бързо от бургаските полицаи. Стана ясно, че не е много добре психически, но според хора от този бранш, той умишлено е запалил още автомобили, за да може да се маскира истинската причина и основната цел на атаката му.

В Бургас към днешна дата работят 10 агенции. Пазарът е твърде малък за толкова много фирми, казват източници, добре запознати с този бизнес.

Офисът на погребална агенция "Авона" след пожара.

*Източник: Флагман