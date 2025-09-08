Б ързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето малко преди Елин Пелин този следобед. Причината за спирането са били деформирани релси, които направили невъзможно безопасното придвижване на композицията напред, съобщи БГНЕС.

Инцидентът е принудил локомотива да избута вагоните назад към гара Вакарел със скорост от 20 километра в час, което е разрешената норма за подобна маневра.

Оказва се, че релсите пред влака се накъдрили и той не може да продължи по тях, споделил пред БГНЕС един от пътниците в композицията.

След достигането на гара Вакарел, влаковата композиция е била прехвърлена на съседните релси, откъдето е успяла да продължи пътя си към София.

Заради извънредната ситуация, пътниците са претърпели сериозно забавяне, като закъснението е било в размер на няколко часа спрямо предвиденото разписание.

От съобщението не става ясно какво точно е причинило деформацията на релсите, нито дали по същия железопътен участък са преустановени други курсове между двата града.