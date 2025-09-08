С безкрайно шествие от войски, бронирани машини и ракети, най-големият военен парад в историята на Китай в Пекин миналата седмица беше внушителна демонстрация на твърда сила, докато един тоталитарен лидер демонстрира мощта си пред съюзниците си.

Опитните наблюдатели на азиатските събития обаче бяха по-стреснати от гледката на 12-годишно момиче в елегантен тъмносин костюм, с коса, вързана на панделка. Уравновесена и сдържана, тя следваше директно севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, когато той слизаше от зеления си брониран влак и беше посрещнат от китайски служители, чакащи на червен килим. Тя също присъстваше, усмихвайки се спокойно, докато Ким се срещаше с китайския лидер Си Дзинпин и руския лидер Владимир Путин.

И с право можеше да се усмихне, защото това момиче е Ким Джу Aе, дъщерята на Ким и единственото му потвърдено потомство. Наблюдатели на Северна Корея казват, че е безпрецедентно върховен лидер да доведе едно от децата си на официално пътуване в чужбина, особено до Китай, където бъдещите наследници традиционно се водят, за да получат одобрението на Пекин, пише Daily Mail.

Посланието към севернокорейците и света е ясно – Джу Ае ще стане четвъртият член на семейство Ким, управляващ Северна Корея, откакто е основана от прадядо ѝ, Ким Ир Сен, през 1948 г., смятат експерти.

Предвид постоянните слухове за здравословното състояние 41-годишния ѝ баща – той е затлъстял, пие много и е заклет пушач, страдащ от високо кръвно налягане, диабет и хипертония, може би не след дълго тази мила млада девойка ще се окаже начело на държава с ядрено оръжие.

Всяка поява е внимателно хореографирана, а корейските експерти казват, че е ясно, че тя вече е претърпяла интензивна грижа за външния вид. Всичко, от това, което носи, до начина, по който пляска с ръце, се е променило радикално, откакто Джу Ае беше представена за първи път на света през ноември 2022 г., държейки ръката на баща си пред междуконтинентална балистична ракета.

Тя вече посещава банкети с Ким и била изобразена редом с него на пощенски марки.