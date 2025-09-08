Б оят над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров тръгнал заради неговия спътник. Това заяви пред журналисти единият от задържаните за нападението – Кирил Гочев. В събота Окръжен съд – Русе, постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ и за четиримата обвиняеми. Освен Гочев с обвинения се сдобиха и 18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов и 15-годишният Станислав.

Едностранно

„Започнаха да ме псуват и да ми се карат как съм карал лошо“, разказа пред журналисти в съдебната зала Гочев. По думите му той казал на мъжете, че не му се занимава с проблеми, и се извинил. „При което единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата и оттам вече стана боят.“ „Реално първият удар е нанесен от тях“, категоричен е Кирил. На уточняващ въпрос – дали става дума за спътника на полицейския шеф, обвиняемият отговори утвърдително. След нападението стана ясно, че въпросният спътник е съсед на Кожухаров – Георги Димитров. Самият Гочев казва, че не помни как е бил бит Кожухаров, защото си ударил главата от колата и нямал спомен от самия бой.

Състояние

Старши комисар Николай Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние. Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда. Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък избухна заради забележка за дрифтиране. След ареста родителите на Жулиен Кязъмов заявиха, че техният син не е лош човек. Те посочиха, че 18-годишното момче е пълен отличник и учи в Русенския университет, специалност „Национална сигурност“. Семейството коментира, че директорът на ОД на МВР в Русе и съседът му са били пияни и че синът им бил арестуван заради името си. Определението на съда не е окончателно.

Екип на Телеграф