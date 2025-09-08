П етима души с малария са лекувани в България тази година, показа проверка на „Телеграф“. Става въпрос за тъй наречените внесени случаи, при които болни са се заразили след пътуване в чужбина или почивка в екзотични дестинации.

Ликвидиране

Болестта в България е ликвидирана от 1965 година, но поради разширяващите се връзки със страните от тропическите и субтропическите региони, ендемични за малария, ежегодно се регистрират внесени случаи на това заболяване. През миналата година в страната са регистрирани 18 случая на внесена малария. Десет от заболелите са български граждани, а 8 са чужденци. При един от чуждите граждани изходът от заболяването е летален. Един от случаите е на 41-годишна жена, която се завръща от северната част на Занзибар, район Нунгви, от почивка. Преди да тръгне, не е провеждала химиопрофилактика срещу заболяването.

Пациентката дава сведение за ухапвания от комари при престоя си в Занзибар. Вдига температура до 38 градуса, с последващо втрисане и обилно изпотяване. Няколко дни по-късно търси лекарска помощ, като след това е хоспитализирана с диагноза малария.

Смърт

За периода 2021-2024 г. в нашата страна са установени 5 летални случая на малария – 4 случая при български граждани и 1 при чужденец, показват данните на дирекция „Надзор на заразните заболявания“.

Държавите, в които има риск от зараза с малария, както и начините за провеждане на химиопрофилактика са публикувани на сайтовете на Националния център по заразни и паразитни болести и на регионалните здравни инспекции.

Болестта се предава по кръвен път от хора, пътували в области с голямо разпространение на заболяването, и при ухапване от малариен комар.

Заболяването започва с втрисане, главоболие, болки по мускули и стави, температура, която достига до 39-40 градуса и след няколко часа спада, което е съпроводено с обилно изпотяване. Това са симптомите на маларийния пристъп. По-късно може се наблюдава увеличение на черния дроб и слезката, разказват още специалистите.

Милена Димитрова