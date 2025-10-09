В ъв времето на есенните средиземноморски циклони, в следващите дни ще посрещнем по-приветливо време. От четвъртък до неделя облачността ще остане динамична, с чести слънчеви разкъсвания и силни ветрове от Запад-Северозапад.

В четвъртък кратки дъждове ще има в хода на деня в Североизточна България и край морето. В петък и в събота по-значителни увеличения на облаците със слаби превалявания се очертават в Северна и Западна Българи, пише NOVA.

Осезаемо ще се повишат температурите. До края на текущата седмица призори термометрите в котловините на Западна България ще падат под 10 градуса, а в часовете следобед ще се движат между 15 и 20 градуса.

В по-далечна перспектива ранните прогнози чертаят студен атмосферен фронт следобед, вечерта и през нощта на 14 срещу 15 октомври. Валежите ще са сравнително кратки и локални по характер. На 16-17 октомври ще има подобна обстановка с развитието на средиземноморски циклон с по-напоителни есенни дъждове в южната половина на страната и сняг във високия планински пояс.