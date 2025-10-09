Д оналд Тръмп ще посети болницата в петък, обявиха от Белия дом.

Прессекретарят Каролайн Ливит потвърди в изявление, че президентът на САЩ ще „се отбие“ в медицинския център „Уолтър Рийд“ в Бетезда, Мериленд, за „рутинния си годишен здравен преглед“.

След преизбирането му през януари, слуховете за здравословното състояние на държавния глава не спират. Той има забележимо обезцветяване на дясната си ръка, което отдава на синини от прекомерно ръкостискане. Забележимо петно ​​от бял грим често покрива това натъртване.

През последните месеци Тръмп е имал няколко периода, в които е изчезвал от публичното пространство в продължение на дни. Наблюдатели също така отбелязват „увисване“ на едната страна на устата на президента, особено по време на продължителни събития, съобщава Mirror.

Преди това г-жа Ливит беше разпитана как президентът се справя с хроничната венозна недостатъчност, диагностицирана през юли. Тя беше попитана и дали лекарят на Тръмп ще бъде на разположение, за да обсъди състоянието му.