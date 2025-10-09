П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за първата фаза на мирна рамка, която ще позволи бързото освобождаване на всички заложници. По-рано Тръмп заяви, че може да пътува до Близкия изток, след като бъде постигната сделка.

"Хамас" и Израел вече са разменили списък със заложници и затворници, които ще бъдат освободени като част от споразумението.

„Много съм горд да обявя, че Израел и "Хамас" са подписали първата фаза на нашия мирен план“, написа Тръмп в Truth Social. „Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро и Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир. Всички страни ще бъдат третирани справедливо! Това е ВЕЛИКОЛЕПЕН ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички околни държави и Съединените американски щати и благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да осъществят това историческо и безпрецедентно събитие. БЛАГОСЛОВЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!“

Нетаняху: С Божията помощ ще върнем всички у дома

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще върне всички заложници у дома от Газа малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са подписали първата фаза на мирния план.

Групировката "Хамас" потвърди, че е подписала споразумение за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяната на заложници срещу затворници.

"Ние високо ценим усилията на нашите братя посредници от Катар, Египет и Турция. Ние също така ценим усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се стреми да сложи окончателен край на войната и да постигне пълно изтегляне на окупационните сили от ивицата Газа", пише в изявлението на "Хамас". Палестинската групировка също така призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че мирният план за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп е формулиран "доста общо", но към този момент е най-доброто предложение, което "има на масата".

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи своите 20 точки, в които се споменава думата "държавност", каза Лавров. "Но всичко е формулирано доста общо. В такъв контекст, че става дума само за това, което ще остане от Ивицата Газа", отбеляза той. "Западният бряг не се споменава в този контекст. Но ние сме реалисти. Разбираме, че това е най-доброто, което в момента има на масата", добави руският външен министър.