П отопът, който удави родното Черноморие и взе жертви, носи още здравни рискове.

Както при всяко бедствие, така и в този случай след него съществуват опасности за хората, предупреждават от здравното министерство. В тази връзка ведомството подготви насоки за ограничаване на здравните последици от наводненията.

Проби

След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.

Министерството на здравеопазването напомня, че безопасността и здравето на хората са от първостепенно значение. Пазете се от инфекции, съветват експертите. Мийте често ръцете си и използвайте дезинфектанти.

При работа в засегнатите райони носете маски и ръкавици. При нараняване потърсете личния си лекар. Раната трябва да се почисти и да се прецени нуждата от ваксина срещу тетанус. “Всяко наводнение крие своите рискове за здравето, особено когато се извършват дейности по почистването и когато хората са в калта и водата”, подчерта проф. Тодор Кантарджиев пред Нова телевизия. „Трябва да се внимава добре за няколко неща - първо всички ранички, които възникнат при тези действия, трябва да бъдат много добре дезинфекцирани, защото инфекциите от водата са много опасни. При едно такова наводнение много е вероятно и фекални води да са попаднали във водната маса, което крие риск за здравето, затова трябва да се внимава”, разясни още епидемиологът.

Симптоми

Ако имате симптоми, потърсете медицинско лице при първите признаци. Следете за признаци на стомашно-чревни заболявания: диария, повръщане, температура и отпадналост. Не подценявайте симптомите, а потърсете лекарска помощ. Болните хора не бива да приготвят храна за други. Не използвайте вода за пиене и готвене в засегнатите райони. В засегнатите от наводнения райони водата от чешмата да не се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не бъдат готови лабораторните резултати.

Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна за пиене. Използвайте бутилирана вода или доставена с цистерни.

Внимавайте с храната след бедствие. Не яжте храни, които са в контакт с придошла вода.

Изхвърляйте повредени опаковки и съмнителни консерви. Дръжте храната в плътно затворени съдове, далеч от насекоми и гризачи.