Е лин Пелин и Ботевград помагат на София за боклука. Двете общини ще предоставят по 2 камиона безвъзмездно. От Столичната община заявиха, че техен приоритет е привличане на допълнителни ресурси като техника и хора и увериха, че се работи активно по всички варианти за наемане или закупуване на големи сметосъбиращи камиони с преса. С един камион е готово да се включи и Панагюрище с предоставяне на автомобил, който да събира така наречените кофи Бобри. Техният камион ще транспортира отпадъците до завода в село Яна. Броят на тази техника е недостатъчен за решаване на кризата в двата столични района “Красно село” и “Люлин”, но от общината се надяват картината да се подобри, като машините се комбинират с тези на специализираното предприятие за третиране на отпадъци. 

Необходимост

От “Московска” 33 казаха, че обмислят пускането на спешна обществена поръчка, която ще премине по съкратени срокове.  Тя вероятно ще е към общинската фирма "Софекострой", за която първо кметът Терзиев обяви, че е отказала да чисти. Пред екокомисия от фирмата обясниха, че в момента персоналът им е достатъчен да покриват 80% от необходимия капацитет за чистене на "Красна поляна" - квартала, за който отговарят в момента, и ще имат нужда от допълнителна техника. От “Спаси София” пък внесоха доклад, с който искат на предприятието да се отпуснат 3 млн. лева за закупуване на техника и кофи за боклук. 

д

От предходната поръчка стана ясно, че за двата кризисни района за обслужването на контейнерите са необходими 12 камиона - 7 за "Люлин" и 5 за "Красно село". Извън камионите, които обслужват контейнерите, поръчката предвижда и 8 броя специализирана техника за извозване на едрогабаритните отпадъци. Заводът за третиране на отпадъците разполага с 10 машини, които обаче са с по-малка вместимост.

Риск

До края на седмицата общината ще реши и какво да прави с останалите обособени позиции, по които получи скъпи оферти. Част от договорите за останалите 18 района на София изтичат в края на годината, част от контрактите - в началото на януари. И при тях сроковете с ново възлагане при евентуално прекратяване на процедурата са ключови. Общината очаква при процедури на пряко договаряне да постигне по-добри оферти, още повече че срокът на възлагане ще е по-къс и няма да могат да се извършат всички първоначално планирани инвестиции.

д

Кметът Васил Терзиев пък заяви, че случващото се не е криза с боклука, а сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост, и беше категоричен, че ще се бори докрай, за да защити интересите на хората и да не позволи на определени хора да поставят града на колене.

От "Спаси София" обявиха, че са внесли и сигнал до КЗК за извършване на незабавна проверка на търговете за почистването, които по думите му са съмнителни. "Забелязахме фирми, отстранени от някои зони по технически причини, в други зони не са отстранени. Фирми, които задават сходни до запетаята въпроси, също така дават и сходни цени. Това дава основание да се направи предположение, че те имат предварителна договорка за разпределяне на пазара, което значи по-малка конкуренция и по-високи цени", каза Бонев и призова София да не се поддава на рекета. Относно отказа на "Софекострой" да помогне с извозване на боклука той заяви, че такъв няма - още на 3 октомври оттам са заявили, че въпреки кратките срокове те са готови на пълно съдействие.

Рязко

“Когато местната власт в София изпусне контрола, първият ѝ инстинкт е да търси виновни извън себе си. Точно това наблюдаваме и днес – след като общината допусна градът да потъне в боклук, пропагандната машина на ПП-ДБ се зае с познатия сценарий: да прехвърля отговорност. Вместо да обясни защо „Люлин“ и „Красно село“ са в криза, общината започна да обвинява жителите им, че нарочно трупат отпадъци, за да „дискредитират“ управлението. Дори МВР беше въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли”, отговори и МВР шефът Даниел Митов. По думите му не отговарят на истината твърденията, че полицията укривала информация. „София не може да се управлява с оправдания, а софиянци не могат да бъдат сочени с пръст, за да се прикрие управленска безпомощност. Гражданите не са виновни, че управлението на града е хаотично. Те не заслужават да живеят сред боклук, нито да бъдат обвинявани, че са причина за него”, допълни Митов.

Владимир Христовски Владимир Христовски
София боклук Столична община Васил Терзиев Елин Пелин Ботевград панагюрище Красно село Люлин