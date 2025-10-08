Е лин Пелин и Ботевград помагат на София за боклука. Двете общини ще предоставят по 2 камиона безвъзмездно. От Столичната община заявиха, че техен приоритет е привличане на допълнителни ресурси като техника и хора и увериха, че се работи активно по всички варианти за наемане или закупуване на големи сметосъбиращи камиони с преса. С един камион е готово да се включи и Панагюрище с предоставяне на автомобил, който да събира така наречените кофи Бобри. Техният камион ще транспортира отпадъците до завода в село Яна. Броят на тази техника е недостатъчен за решаване на кризата в двата столични района “Красно село” и “Люлин”, но от общината се надяват картината да се подобри, като машините се комбинират с тези на специализираното предприятие за третиране на отпадъци.

Необходимост

От “Московска” 33 казаха, че обмислят пускането на спешна обществена поръчка, която ще премине по съкратени срокове. Тя вероятно ще е към общинската фирма "Софекострой", за която първо кметът Терзиев обяви, че е отказала да чисти. Пред екокомисия от фирмата обясниха, че в момента персоналът им е достатъчен да покриват 80% от необходимия капацитет за чистене на "Красна поляна" - квартала, за който отговарят в момента, и ще имат нужда от допълнителна техника. От “Спаси София” пък внесоха доклад, с който искат на предприятието да се отпуснат 3 млн. лева за закупуване на техника и кофи за боклук.

От предходната поръчка стана ясно, че за двата кризисни района за обслужването на контейнерите са необходими 12 камиона - 7 за "Люлин" и 5 за "Красно село". Извън камионите, които обслужват контейнерите, поръчката предвижда и 8 броя специализирана техника за извозване на едрогабаритните отпадъци. Заводът за третиране на отпадъците разполага с 10 машини, които обаче са с по-малка вместимост.

Риск

До края на седмицата общината ще реши и какво да прави с останалите обособени позиции, по които получи скъпи оферти. Част от договорите за останалите 18 района на София изтичат в края на годината, част от контрактите - в началото на януари. И при тях сроковете с ново възлагане при евентуално прекратяване на процедурата са ключови. Общината очаква при процедури на пряко договаряне да постигне по-добри оферти, още повече че срокът на възлагане ще е по-къс и няма да могат да се извършат всички първоначално планирани инвестиции.

Кметът Васил Терзиев пък заяви, че случващото се не е криза с боклука, а сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост, и беше категоричен, че ще се бори докрай, за да защити интересите на хората и да не позволи на определени хора да поставят града на колене.

От "Спаси София" обявиха, че са внесли и сигнал до КЗК за извършване на незабавна проверка на търговете за почистването, които по думите му са съмнителни. "Забелязахме фирми, отстранени от някои зони по технически причини, в други зони не са отстранени. Фирми, които задават сходни до запетаята въпроси, също така дават и сходни цени. Това дава основание да се направи предположение, че те имат предварителна договорка за разпределяне на пазара, което значи по-малка конкуренция и по-високи цени", каза Бонев и призова София да не се поддава на рекета. Относно отказа на "Софекострой" да помогне с извозване на боклука той заяви, че такъв няма - още на 3 октомври оттам са заявили, че въпреки кратките срокове те са готови на пълно съдействие.

Рязко

“Когато местната власт в София изпусне контрола, първият ѝ инстинкт е да търси виновни извън себе си. Точно това наблюдаваме и днес – след като общината допусна градът да потъне в боклук, пропагандната машина на ПП-ДБ се зае с познатия сценарий: да прехвърля отговорност. Вместо да обясни защо „Люлин“ и „Красно село“ са в криза, общината започна да обвинява жителите им, че нарочно трупат отпадъци, за да „дискредитират“ управлението. Дори МВР беше въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли”, отговори и МВР шефът Даниел Митов. По думите му не отговарят на истината твърденията, че полицията укривала информация. „София не може да се управлява с оправдания, а софиянци не могат да бъдат сочени с пръст, за да се прикрие управленска безпомощност. Гражданите не са виновни, че управлението на града е хаотично. Те не заслужават да живеят сред боклук, нито да бъдат обвинявани, че са причина за него”, допълни Митов.

Владимир Христовски