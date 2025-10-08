Ж ена оглави Англиканската църква и предизвика реакции в цял свят, но най-вече сред представителите на православието и католицизма. Мнозина духовници и у нас вече се опасяват, че това ще повлече крак в най-големите християнски църкви.

Авторитет

„Свещеното писание като върховен авторитет е категорично, че жени не може да бъдат ръкополагани за презвитери и затова още преди повече от 40 години БПЦ прекрати преговорите с Англиканската църква. А сега да ръкополагат и да избират архиепископ, това е вече прекалено! За съжаление пътят, по който е тръгнала Англиканската църква, е според мене път към протестантските религиозни общности!“, коментира в социалните мрежи архимандрит Аверкий, игумен на Добридолския манастир. Не е тайна, че и други клирици на БПЦ тези дни също масово осъждат „либералните нрави на западняците“.

Прецедент

Всъщност това е прецедент и в 1400-годишната история на Англиканската религиозна институция (с корени от VI в., но основана 1534 г.), която за първи път се оглавява от дама. Нейното име е Сара Мълали, бивша медсестра.

Доскорошният епископ на Лондон Сара Мълали е новият духовен глава на 85 млн. англикани.

Тя служи като епископ на Лондон от 2018 г. и е известна с това, че е прогресивна, защитава разрешаването на благословии за гей двойки в граждански партньорства и бракове. В първите си думи след като пое жезъла на духовен водач на британската нация и на общо 85 млн. англикани по цял свят, Мълали каза, че макар ролята да е „огромна отговорност“, чувства „мир и доверие в Бог, че ще й помага“.

Процедура

Процедурата по избора й е доста интересна и се различава коренно от тази за патриарх или папа. Първите кандидати се пресяха от духовен съвет, наречен Комисия по номинациите на короната (CNC). Той направи списък с благонадеждни имена, от който накрая трябваше да се излъчат само две кандидатури. Те се съобщиха на британския премиер Киър Стармър, който трябваше да избере едно име. Накрая крал Чарлз III одобри 106-ия архиепископ на Кентърбъри, защото технически монархът се води над него като глава на Англиканската църква.

Изборът обаче предизвика доста критики в самата общност от вярващи. Глобалното братство на изповядващите англикани осъди назначението, заявявайки, че „по-голямата част от англиканската общност все още вярва, че Библията изисква епископство само от мъже“.

Експерт

Родният богослов доц. Костадин Нушев коментира, че тези изявления идват най-вече от представители на опозиционна консервативна група от църковни общности от Африка и Азия. Консервативното крило в момента се обявява срещу решението на либералното крило в Кентърбъри и директно оспорва неговото лидерство в Англиканската църква. В крайна сметка покрай всичко това се възобновяват „дебатите за апостолския характер на ръкоположението и служението на жени в църковната йерархия.

Според канона предстои през януари изборът на Сара Мълали да бъде потвърден, след което ще бъде организирана интронизацията й в Кентърбърийската катедрала.

Ватикан

В последните години във Ватикана също се правят стъпки за издигане на жените нагоре в църковната йерархия в ранг. Това става посредством възстановяване на древната традиция на дяконисите, което някои считат като първа крачка към Евите пастори. Още по времето на Франциск се създаде комисия, която да обобщи ролята на жените за установяването на на християнството. На Изток това също се обсъжда, като в резултат на дискусията се появиха различни трудове. Такъв например е книгата на митрополит Калистос Уеър (популярен английски теолог, приел православието) и Елизабет Бер-Сижел (специалист по женската роля в Църквата). Двамата автори отбелязват, че в православната традиция няма исторически прецедент за ръкоположение на жени в свещенически чин (презвитер/епископ). Това не се дължи само на „патриархална култура“, а е дълбоко вкоренено в разбирането за образа на Христос като Жених на Църквата. Изтъква се още, че Христос избира 12 апостоли – всички мъже, както и че самият свещеник днес действа в образа на Христос, при тайнството Евхаристия.

Дякониси

Въпросът се повдига и от Александрийската патриаршия. Оттам припомнят, че Христовите апостоли са ръкополагали дякониси. А те от своя страна са можели после да кръщават.

Поддръжниците на Еви свещеници изтъкват, че има не само мъже, но и жени, признати за равноапостлни заради тяхната святост и дела. И тогава защо да няма дами в олтарите на храмовете, питат по-либерални люде. За равни на апостолите по дела и по разпространението на вярата са обявени: св. Мария Магдалена (първа видяла възкръсналия Христос и известила на апостолите), св. царица Елена (майка на император Константин Велики, открила кръста Господен), св. Олга – княгинята на Киевска Рус (която помогнала за покръстването на руския народ) и др. А най-красноречивото свидетелство, че жените не са „второкласни“ в Църквата е Пресвета Богородица. Тя е над всички апостоли и светии и днес по молитвите на духовници и миряни се застъпва за човека пред Бога.

Сексскандал обезглави Кентърбъри

Доскорошният архиепископ на Кентърбъри Джъстин Уелби сам се оттегли през 2024 г. заради чутовен скандал, свързан с над 130 сексуални посегателства над енориаши, в това число и деца. Докато Уелби отричаше да е знаел за злодеянията, той бе обвиняван, че не е предприел решителни действия срещу човек от църквата (адвокат), извършил серията посегателства.

Неслучайно в словото си преди дни неговият наследник епископ Сара Мълали призна общия провал и обеща да се бори за загубеното доверие. Тя отбеляза, че „всички ние трябва да сме готови да осветим действията си, независимо от ролята си в Църквата“. Новият духовен водач на англиканите осъди и нападението срещу синагога в Манчестър. То е провокирано от продължаващото насилие над палестинския народ и блокадата на Газа, но Мълали акцентира, че англиканите трябва да стоят до еврейската общност и да се борят срещу антисемитизма и расизма във всичките им форми.

Любомир Старидолски