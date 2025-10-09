4,50 метра достигна нивото на река Янтра във Велико Търново към 5:00 часа сутринта в четвъртък, критичната стойност е 5,50 метра.

Екипи на пожарната и полицията дежуриха в района на кв. "Асенов“, кв. "Чолаковци“ и ниската точка на улица "Крайбрежна“. На терен, заедно с тях, бе и кметът на старата столица Даниел Панов, предаде "Фокус“.



В Дебелец и Килифарево - в резултат на непрестанния над две денонощия обилен дъжд, Белица повиши стойностите си близо до критичните. В Килифарево реката достигна 2 метра малко пред 2:00 часа, а след 3:00 часа започна да спада и 5:00 часа сутринта понижението е с 13 см.



"Няма опасност от заливане на къщи“, увери кметът Панов.



В Дебелец нивото на Белица достигна 3,40 м при критична стойност от 4,00 м. Основният приток на вода там идва от Дряновска река. Към момента нивото се задържа, няма залети къщи.



Заедно с Панов на терен бяха главен инспектор Николай Александров, и главен инспектор Пламен Иванов от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, както и кметовете на Дебелец и Килифарево – Снежана Първанова и Цоньо Пилев.



Дежурните патрулни автомобили и екипите на пожарната остават на място. Валежите вече спряха и се очаква обстановката да се успокои.