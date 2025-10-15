У нас все по-често могат да се видят автомобили с нестандартни регистрационни номера, които предизвикват усмивки, повдигнати вежди или откровено възхищение. От комбинации със симетрични или повтарящи се цифри до номера с шеговит или символичен смисъл, тези табели се превръщат в част от градския пейзаж и своеобразен показател за висок статус. Много от тях се избират именно заради визуалната си ритмичност, асоциации със значими дати или просто заради ефекта „да се забележиш“. Стилът на номера е прецизно подбран от собствениците, които често плащат солидни суми, за да се откроят на пътя.

А едни от най-култовите могат да се видят софийска територия, вижте 14 от тях!

По информация на МВР, поръчковите регистрационни табели с четири еднакви цифри струват 1500 лева, за табела с комбинация от четири цифри или по желание за комбинации с повтарящи се двойки: "аа-вв"; "ав-ва"; "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9", цената е 300 лева. Най-луксозната възможност е номер изцяло по личен избор, включително до шест символа, букви и/или цифри по желание, който достига до 7000 лева. Това превръща персонализираните табели в един от най-изразителните начини за демонстрация на индивидуалност на пътя.

Независимо от мотивите, регистрационните табели в София се превръщат в градска легенда, а някои от тях са разпознаваеми дори повече от самите автомобили. Собствениците им изграждат около тях цял имидж, който често става обект на коментари в социалните мрежи и сред автолюбителите.

Ако някой иска да се сдобие с подобен номер, процесът е напълно официален и достъпен чрез онлайн системата на МВР. Потребителят може да заяви желаната от него комбинация, като трябва да спазва утвърдените формати. Номерът трябва да започва с кода на съответната област, следван от до четири цифри и две букви на кирилица. Не се допускат обидни, нецензурни или подвеждащи комбинации, както и такива, които наподобяват служебни обозначения. Чрез електронната система може да се провери дали желаният номер е свободен, а след одобрение се заплаща таксата спрямо избраната комбинация.

В свят, в който първото впечатление често е всичко, дори регистрационният номер може да се превърне в лична визитка на пътя.