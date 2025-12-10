Д есетки километри опашка от тирове по магистрала “Марица” край Свиленград.

Причините - интензивният трафик през турската граница в края на годината и протестите на гръцките фермери.

Опашката от тирове до ГКПП “Капитан Андреево” е 12-13 километра в двете колони.

В другата посока опашката стига почти до Любимец.

Има гъста мъгла в участъците.

“Коледните и новогодишните празници наближават, фирмите, които трябва да доставят своите стоки, бързат, за да го направят преди празниците. Трафикът е изключително интензивен по това време на годината, но камионите, които идват на българо-турската граница, вече се придвижват по-бързо, откакто България е в Шенген. Струпвания на северната граница с Румъния вече няма”, обясни Диана Маркова от Агенция “Митници”.

По думите ѝ допълнително се усложнява обстановката от протестите на гръцките фермери, които затварят магистрали преди граничните преходи с България и с Турция.

“През ГКПП “Капитан Андреево” за последните 24 часа са минали 3200 товарни автомобила. В посока Турция са 1600. Увеличение има, тъй като по принцип обработените камиони са между 2600-2800”, обясни Маркова.

Стана ясно, че днес гръцките фермери не планират да блокират движението през ГКПП “Кулата”. Има информация обаче, че по-навътре в Гърция, в района на Серес, има блокада на фермерите. Така че дори камионите да преминат границата, ще попаднат в друго задръстване само на 40 км навътре в южната ни съседка.

