М есец след смъртта на 8-годишния Иван в Несебър, в Разлог ще запалят свещичка в памет на детето. То загина при инцидент по време на парасейлинг в морския курорт.

В 18 часа площадът на Разлог ще се опита да побере общата болка по загубата на Иван.

20 ДНИ СЛЕД ТРАГЕДИЯТА: Парашутът убиец от Несебър пак лети

Случаят предизвика сериозно напрежение заради липсата на по-строги правила, което доведе и до проект на законодателни промени. Родителите на детето са готови до край да активират институциите, от които зависи рискът от използването на атракциони да бъде намален.