Г оляма новина за всички българи: вече сами ще избираме дали личната ни карта да важи 5 или 10 години. Това реши Министерският съвет с промени в правилника за издаване на личните документи – и то е само началото.

Правителството обещава по-бързо обслужване и по-малко бюрокрация. Всички документи вече ще се персонализират централизирано в дирекция „БДС“ към МВР. В заявленията влиза и нова опция – електронна идентичност, която може да се заяви както с нова карта, така и за вече издадена. Урегулирани са и процедурите за спиране, възобновяване и прекратяване на тази електронна идентичност.

Промените засягат още шофьорските книжки, временните документи и моряшките паспорти, а в заявленията вече ще се обработват имейл и телефон – според всички правила за защита на данните. Кабинетът уверява, че няма да трябват допълнителни бюджетни средства.

Бум на подмяната на лични документи преди Нова година! (ВИДЕО)

Но това не е всичко. Правителството прие и ключови изменения в правилника за Закона за чужденците, целящи по-голяма яснота за кандидатите за пребиваване у нас. Сред новостите е дългоочакваното разрешение за „дигитален номад“ – документ, който позволява на IT експерти, творци и професионалисти да живеят и работят в България, без местен работодател. Очаква се мярката да привлече повече високотехнологични кадри, привлечени от бързия интернет и ниските разходи у нас, предаде БТА.

Парламентът вече отвори пътя за номадите с промени през юни – виза до 6 месеца и право на престой до 180 дни.