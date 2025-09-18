К абинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие. За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.

Зад петия вот на недоверие стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

ХВАНАХА СЕ ЗА ГУШИТЕ: Делян Пеевски и Асен Василев се счепкаха, влязоха в остър спор пред парламента!

Темата беше „Правосъдие и вътрешна сигурност”. В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. А точно 24 часа след приключването им беше гласуването.

"МС чу твърденията, чу доводите на опозицията. Отговорихме ви с доводи и аргументи. Надявам се, че се е получил дебат - това е смисълът на парламентарния контрол", каза премиерът Росен Желязков, след като правителството му преодоля петия поред вот на недоверие.

"През последните няколко дни имаше ескалация на общественото напрежение, това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция, целта беше създаването на привидно революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, но неочаквано по своя мащаб беше днес - ненужна, грозна, неприятна, несъобразена с очакванията на обществото. В това НС е представена цялата политическа палитра на всички виждания и тенденции - от ляво до дясно, от анти- до проевропейско. Но депутати да спорят не къде да е, а на улица с името "Дондуков", е несиметрично на разбирането ни за парламентаризъм", каза още премиерът.

"От вербалното до физическото насилие ни дели един жест, даже не и една дума. Тези престрелки, които сме виждали в залата, разделени от трибуната, днес беше нарушен по начин, по който се разбива разбирането за това какво е политиката. А тя е печелене на доверие за постигане на цели, а не сеене на омраза. Не можем повече да поемем омраза. Мястото на дебата е в парламентарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала, не на улицата. Протестът може и да е на улицата, но не спорът, не битката", допълни Желязков.

"Очакваме класните стаи да стават място на разбиране, а те стават място на копи-пейст, допълни премиерът. И благодари на всички, които подкрепиха правителството. С работата си очакваме и шестият вот на недоверие", завърши Жеилязков.

"Резултатът не ме изненада.". С тези думи пък лидерът на "ДПС-Ново начало Делян Пеевски" коментира провала на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" минути след като формацията му подкрепи правителството. Той напусна пленарната зала веднага след гласуването, без дори да изчака коментарите на опозицията от трибуната в обяснение на вота.

"Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца. Следва правителството и парламентът да работят и да има държава", повтори той тезата си, че кабинетът ще довърши мандата си.

"Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация. Трябва да научат какво е доблест, каквато им липсва на тях, и аз ще им го покажа. И все повече ще им го покажа България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това", заяви лидерът на ДПС - НН.

"Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине, защото няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 година", заяви на свой ред депутатът от „БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов, предаде БГНЕС.

„Разберете, дневният ред на обществото е друг. Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията, да се овладеят цените", каза Атанасов и отбеляза, че държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да се развива и да живее достойно в България.

Социалистът апелира опозицията да се съсредоточи именно върху тези важни теми, които са и фокусът на това правителство. „И вече се вижда – спасиха се парите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), средства изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната. Нека, ако обичат, колегите от ПП-ДБ и от цялата опозиция да се фокусират върху тези теми, а не да се продължава с евтини спектакли, на какъвто станахме свидетели и днес, защото видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях и това го видяха всички български граждани", призова той.