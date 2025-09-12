Б лизо 300 000 декара гори са погълнати от пожари от началото на годината до момента. През летния сезон са били нанесени най-много щети, които възлизат на над 100 000 дка.

Това съобщиха пред „Телеграф“ от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и от Изпълнителната агенция по горите. В същото време стана ясно, че огромната стихия в Рила вече е локализирана, а дъждовете и изсипала се градушка са помогнали за овладяване на стихията.

Площ

„През 2025 г. на територията на страната са погасени 266 пожара в горски територии с приблизителна площ около 70 000 дка. По данни на Европейската система за мониторинг и наблюдение Copernicus обаче приблизителната площ на пожарите, възникнали в природата от началото на 2025 г., е около 300 000 дка”, казаха от пожарната.

От агенцията по горите очертаха много по-детайлна картина на щетите от огнената стихия. „В периода от 1 юни до момента в горските територии в страната са регистрирани 410 пожара на площ от 100 042 дка, като 9888 дка от тях са върхови, т.е. огънят е обхванал цялото дърво, включително и короната му. Следва да отбележим, че пожарите на територията на Държавно горско стопанство- Струмяни и ДПП „Рилски манастир“ не са отчетени и очакваме допълнителни площи в размер на над 30 000 дка, но и заедно засегнатата площ е около 10% под площта в сравнение с миналата година”, допълниха от институцията.

Лозя

Локализиран е големият пожар, който избухна в сряда вечерта на територията на община Карнобат. Заради огъня беше обявено частично бедствено положение.

Кметът на Карнобат Георги Димитров информира, че огънят е обхванал около 5000 декара земеделски земи, мери, пасища и масиви с трайни насаждения. В гасенето са се включили девет екипа огнеборци. Димитров заяви, че това е най-големият пожар в района за това лято.

Другата огромна стихия, която се вихри у нас - в местността Белите камъни на територията на Национален парк Рила, вече е напълно локализирана. Работата по нейното потушаване обаче продължава с пълна сила. На терен са десетки огнеборци - пожарникари, служители на парка, на НП Пирин, горски, военни и доброволци. Огнената стихия е обхванала около 3000 декара. Не всичко обаче е гори, изгорели са обширни терени с треви и храсти, засегната е и алпийска част, която е на около 2000 метра надморска височина. „Задачата на всички на терен е една - да гасят тлеещи и горящи дънери в периметъра на пожара. Обливането им с вода не е толкова ефективно, колкото заравянето им с пръст. Най-важното е, че още преди два дни на практика спряхме разширяването на огнената стихия. Точната засегната площ ще бъде уточнена в следващите дни, но според мен е около 3000 декара“, коментира днес за „Телеграф“ комисар Валентин Василев, директор на РДПБЗН - Благоевград. 13 дни бяха нужни на пожарникарите, за да спрат високопланинския пожар.

На терен е и екип, който следи да няма поражения и огънят да не приближи Рилския манастир. Хеликоптер не беше пуснат да облита и хвърля бамби бъкет заради метеорологичните условия.

При почти всички пожари причината е човешка намеса или небрежност, обявиха от пожарната.

Военните помагат от въздуха

Няма голям пожар у нас, който да не е бил погасен с помощта на военните. Във всяка стихия излитат вертолети „Кугър“, а няколко пъти самолети от Швеция и хеликоптери от Словакия и Унгария помагаха на терен за Струмяни, село Плоски, Илинденци и т.н.

* Екип на Телеграф: Виктория Пенкова, Светлана Трифоновска, Владимир Симеонов

Екип на Телеграф