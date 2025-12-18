Г раждани се събират на поредни протести в София и в други големи градове в страната. Организаторите - ПП-ДБ, в сряда призоваха българите да се включат в демонстрациите. Мотивът им е, че управляващите са се опитали отново да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков, писа NOVA.

От ГЕРБ-СДС и ИТН обясниха, че това било политически тест за народните представители от ПП-ДБ. И въпреки настояването на БСП да не се прави нова крачка назад, в крайна сметка удължителният закон за бюджета беше гласуван на първо и второ четене в сряда.

От Столичната полиция заявиха за NOVA, че организаторите на протеста са уведомили общината и силовите органи са в режим на подготовка. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов увери, че отново ще бъдат изградени около 20 контролно-пропускателни пункта, на които ще се проверяват главно лица с профил на провокатори.

Към 18.00 ч. в четвъртък хора започнаха да се събират на протест и пред Съдебната палата - срещу лавен прокурор Борислав Сарафов. Според първоначалната информация по-късно те ще се присъединят към демонстрантите в Триъгълника на властта.

В ПЛЕВЕН

Протест с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс се провежда в Плевен. Той преминава под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари" и е пред сградата на Общината, предаде кореспондентът на БТА в града Юрий Конов.

В РУСЕ

Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието се провежда в Русе. На мястото има и засилено полицейско присъствие.

Протестиращите настояват и за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те държат плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др., насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те скандират "Мафията вън!" и "Мутри, вън!", предаде кореспондентът на БТА в Русе Андрей Кючуков.

В ДОБРИЧ

Граждани в Добрич се събраха на площад “Демокрация” на протест. Демонстрацията е организирана от местната структура на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Сред заявените искания са промяна в Изборния кодекс и въвеждане на 100-процентово машинно гласуване, както и за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор, предаде кореспондентът на БТА в града Михаела Димитрова.

В СТАРА ЗАГОРА

Граждани на Стара Загора се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията е организирана от общинската структура на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в града.

Протестът е в подкрепа на машинното гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов пред сградата на Областната управа в Стара Загора, предадоха кореспондентите на БТА в града Павлина Дудева и Емил Димов.

В ШУМЕН

Граждани се събраха на протест срещу еврото пред сградата на Община Шумен. Протестът е организиран в социалните мрежи. Присъстващите скандираха "Не на еврото". Демонстрантите се отправиха на шествие в ценралната част на Шумен, предаде кореспондентът на БТА в града Антоний Димов.