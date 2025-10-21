С лед искането за вдигане на тарифите в столицата, таксиджиите в още един наш град наточиха теслата.

На извънредно заседание общинските съветници в Сандански ще разгледат предложение за определяне на нови такси за таксиметровия превоз, става ясно от предварително изпратен до медиите проект на дневен ред.

На последното заседание на общинския съвет на 15 октомври таксиметрови превозвачи в Сандански поискаха актуализация на цените за превоз, които, по думите им, не са променяни през последните пет години. Те посочиха, че нарастващата инфлация поставя семействата им на прага на бедността и предупредиха, че без съдействие от страна на институциите бизнесът им е застрашен от фалит.

В тази връзка се свиква извънредно заседание на общински съвет – Сандански на 23 октомври. По предложение на председателя Георги Батев ще се обсъди определянето на нови такси за таксиметров превоз.

Ще бъде разгледано и предложение от Благой Дончев, заместник- кмет на община Сандански, относно кандидатстване на община Сандански по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. към Министерството на спорта с проектно предложение „Реконструкция и преустройство на съществуваща спортна сграда на гр. Сандански, общ. Сандански“. Внесено е и предложение от Благой Дончев – заместник-кмет на община Сандански за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общински футболен клуб „Вихрен Сандански“ върху имоти в град Сандански, ведно с построените в тях сгради, предаде БТА.